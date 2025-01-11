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Политика ,  
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Байден оценил шансы Харрис вновь баллотироваться в президенты США

Харрис способна вновь баллотироваться в президенты США в 2028 году, но решение остается за ней, заявил Байден. Ранее он выражал уверенность, что выиграл бы ноябрьские выборы, если бы не снялся с них

Вице-президент США Камала Харрис может вновь баллотироваться на пост главы государства в 2028 году, но решение остается за ней. Об этом заявил действующий глава государства Джо Байден, трансляцию его выступления вело агентство Associated Press на Youtube.

«Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года, но это решение принимать ей», — сказал президент США.

Он высказал мнение, что Харрис «победила бы» Дональда Трампа на прошедших в ноябре президентских выборах. На них вице-президент уступила республиканцу.

«Думаю, я бы победил Трампа. Мог бы победить Трампа. И, думаю, Камала могла победить Трампа. Победила бы Трампа», — ответил Байден на вопрос журналиста.

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Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. На них Трамп победил Харрис, в том числе обойдя ее во всех колеблющихся штатах. 17 декабря состоялось голосование выборщиков — 312 из них поддержали Трампа, а 226 — Харрис. В ночь с 6 на 7 января конгресс США окончательно утвердил результаты голосования.

Байден, который снялся с гонки в июле, и назвал своей преемницей Харрис, после ее поражения заявил, что выиграл бы выборы 2024 года, если бы не отзывал кандидатуру. Он пояснил, что делает выводы на основании данных опросов. Однако, как писали CNN и Politico, перед выходом из гонки Байден сомневался в своих перспективах, опираясь на результаты опросов общественного мнения.

Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры, среди которых выдвижение на пост губернатора Калифорнии и участие в выборах президента в 2028-м, писала Politico. Она лидирует в рейтинге возможных кандидатов от демократов, составленном Echelon Insights в ноябре по итогам опроса.

Байден обещал передать Трампу власть мирно. Четыре года назад сторонники республиканца пытались штурмом взять Капитолий, чтобы сорвать утверждение итогов выборов, на которых победил Байден. Инаугурация Трампа пройдет 20 января.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден Камала Харрис Дональд Трамп выборы президента США
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