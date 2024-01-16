В Харькове прозвучали взрывы

Жителей Харькова и области призвали срочно проследовать в укрытия из-за обстрела, воздушную тревогу объявили в 22:42, затем с разницей в две минуты прозвучали два взрыва

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В Харькове раздаются взрывы, город под обстрелом, сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

Харьковчанам и жителям региона следует оставаться в укрытиях, написал глава области Олег Синегубов.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 22:42, в ту же минуту «Суспільне» сообщило о звуке взрыва, второй взрыв прозвучал спустя две минуты.

В последние дни власти нескольких регионов Украины сообщали о взрывах: 8 января об этом рассказали в Харькове, Запорожье и Хмельницкой области, 13 января в Киевской области звучали взрывы из-за работы систем ПВО, в тот же день трижды сообщили о взрывах власти Днепра, а 14 января системы противовоздушной обороны сработали в Кривом Роге.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.