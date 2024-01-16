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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучали взрывы

Мэр Терехов: в Харькове прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Жителей Харькова и области призвали срочно проследовать в укрытия из-за обстрела, воздушную тревогу объявили в 22:42, затем с разницей в две минуты прозвучали два взрыва
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове раздаются взрывы, город под обстрелом, сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов.

Харьковчанам и жителям региона следует оставаться в укрытиях, написал глава области Олег Синегубов.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 22:42, в ту же минуту «Суспільне» сообщило о звуке взрыва, второй взрыв прозвучал спустя две минуты.

В Днепропетровской и Полтавской областях Украины произошли взрывы
Политика
Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В последние дни власти нескольких регионов Украины сообщали о взрывах: 8 января об этом рассказали в Харькове, Запорожье и Хмельницкой области, 13 января в Киевской области звучали взрывы из-за работы систем ПВО, в тот же день трижды сообщили о взрывах власти Днепра, а 14 января системы противовоздушной обороны сработали в Кривом Роге.

Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Харьков Украина взрывы
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