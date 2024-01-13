В Днепропетровской и Полтавской областях Украины произошли взрывы

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Днепре произошли взрывы, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

«Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем», — написал он. По словам Лысака, пострадавших нет.

Ранее по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Полтавской, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской и Ровенской областях сработали системы ПВО, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на местные военные администрации.

О прилете в Кременчугском районе Полтавской области написал в своем телеграм-канале глава военной администрации региона Филипп Пронин. По его словам, повреждена хозяйственная постройка, пострадавших нет.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.