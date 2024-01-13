В Днепре вновь прогремели взрывы

В Днепре третий раз за утро прогремели взрывы

В Днепре третий раз за утро 13 января прогремели взрывы, передают корреспонденты «Суспiльне». Об этом также сообщает «Зеркало недели».

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения. По данным «Суспiльне», ранее утром взрывы также прогремели в Кропивницком. В ночь на 13 января в окрестностях Киева работала система ПВО, сообщал мэр Виталий Кличко.

Накануне глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак написал в телеграм-канале, что Днепровский район попал под удар. По его словам никто не пострадал, разрушений также не было.

Кроме того, прогремели взрывы в Синельниковском районе, там повреждено сельскохозяйственное предприятие, утверждает Лысак. Также был нанесен удар по городу Никополь, повреждения получило коммунальное предприятие, написал он.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.