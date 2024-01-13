Киевские власти сообщили о работе ПВО

В Киеве и Киевской области сработали средства ПВО

В Киевской области сработали системы ПВО, сообщили в администрации. Кличко заявил о звуках взрывах на окраинах города и работе ПВО. В регионе объявлена воздушная тревога

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщили в военной администрации региона. Там призвали не покидать укрытий до окончания воздушной тревоги.

Сигналы тревоги звучат и в украинской столице, сообщили в администрации Киева. Согласно оповещательным ресурсам, также они слышны в Полтавской области.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграм-канале, что на окраинах города слышны взрывы, работают средства ПВО.

До этого «Суспiльне» и «Зеркало недели» сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. «Страна.ua» писала также о взрывах в Сумской области. Там тревога продлилась с 22:17 до 0:34 мск.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.