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Военная операция на Украине ,  
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Власти Харькова, Запорожья, Херсона и Хмельницкого сообщили о взрывах

Власти Харькова, Запорожья, Херсона и Хмельницкого сообщили о взрывах
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога была объявлена с раннего утра, она продлилась более двух часов. О взрывах сообщили в Харькове, Кривом Роге, Запорожье, Херсоне и Хмельницкой области
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Утром 8 января власти нескольких регионов и городов под контролем Украины сообщили о взрывах.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале написал, что в городе произошли взрывы. По словам мэра, на одном из промышленных объектов произошел пожар, одна женщина получила ранения. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов отметил, что в городе было по меньшей мере четыре взрыва.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил о пяти взрывах в городе. Он уточнил, что известно о двух пострадавших — мужчине и женщине.

В Хмельницкой области сообщили о работе систем противовоздушной обороны. Позже областная администрация уточнила, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов.

В Херсоне в результате взрывов погибли два человека, еще пятеро получили ранения, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин. По его словам, поражен объект критической инфраструктуры и «территория завода».

В Харьковской области прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Кривого Рога Александр Вилкул призвал граждан соблюдать правила поведения при воздушной тревоге. Он также сообщил, что из-за непогоды в городе отключено от электричества более 15 тыс. абонентов, четыре котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды.

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Мэр Новомосковская Днепропетровской области Сергей Резник также сообщил о взрывах в городе, при которых около 20 человек пострадали. Погибших не было, уточнил он. 

Воздушная тревога была объявлена утром 8 января во всех регионах Украины, в большинстве из них она продлилась примерно с 7:00 до 9:25 утра.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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