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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге сработала ПВО

Глава областной администрации Лысак: в Криворожском районе сработала ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Axel Heimken /dpa / Global Look Press
Фото: Axel Heimken /dpa / Global Look Press

В Криворожском районе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога, агентство «РБК-Украина» писало о взрывах в Кривом Роге.

Также Лысак заявил о взрывах в Никопольском районе — в Никополе и Марганецкой общине. Пострадавших нет.

Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучали в подконтрольной Киеву части Херсонской области. «Суспiльне» сообщало о звуках взрывах в Херсоне.

В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы
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Фото:Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Кривой Рог Днепропетровская область Херсон ПВО взрывы
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