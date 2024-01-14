В Кривом Роге сработала ПВО
Глава областной администрации Лысак: в Криворожском районе сработала ПВО
В Криворожском районе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в телеграм-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога, агентство «РБК-Украина» писало о взрывах в Кривом Роге.
Также Лысак заявил о взрывах в Никопольском районе — в Никополе и Марганецкой общине. Пострадавших нет.
Кроме того, сигналы воздушной тревоги звучали в подконтрольной Киеву части Херсонской области. «Суспiльне» сообщало о звуках взрывах в Херсоне.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.