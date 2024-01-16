Почему власти Киргизии заявили о попытке переворота и ведут обыски в СМИ

В редакциях СМИ Киргизии идут обыски, власти утверждают, что в стране готовился госпереворот. По мнению экспертов, республика переходит от неустойчивой демократии к персоналистской автократии

Фото: Абылай Саралаев / ТАСС

Почему Жапаров заявил о госперевороте

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о том, что в стране готовились массовые беспорядки, результатом которых мог бы стать госпереворот. По его словам, к этому были причастны крупный бизнесмен Имамидин Ташов, оппозиционный гражданский активист Тилекмат Куренов и «другие группы». «В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей, — пояснил киргизский лидер в интервью агентству «Кабар» 15 января. — Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг».

При этом в республике в конце ноября — начале декабря проходили протестные акции, связанные с изменениями в налоговом законодательстве. Суть их в том, что с 1 января 2024 года отменялся патентный режим для предпринимателей, при котором они платили фиксированную сумму в бюджет и освобождались от других налогов. В качестве альтернативы можно было перейти на общий налоговый режим либо на единый налог. Еще один вариант — упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса, когда ставка налога зависит от выручки: 0% при годовой выручке до 8 млн сомов (около 7,8 млн руб.), 0,5% — до 30 млн сомов (около 29,4 млн руб.) и 1% — до 50 млн сомов (около 49 млн руб.). Переходящие на единый налог предприниматели должны использовать контрольно-кассовые машины (ККМ) и уплачивать страховые взносы.

На сайте Государственной налоговой службы республики поясняется, что «эти изменения направлены на улучшение налоговой системы и создание более справедливых и прозрачных налоговых условий для предпринимателей». Однако у предпринимателей новые правила вызвали протест — с 29 ноября в разных регионах страны, преимущественно на рынках, стали проходить митинги, участники которых требовали сохранения патентной системы и отмены обязательного использования ККМ.

5 декабря Садыр Жапаров приехал на такой митинг на рынке «Дордой» в пригороде Бишкека. Он объявил его участникам, что власти пересмотрели планы и патенты будут действовать до 1 июля 2024 года: «Оказалось, что сами налоговики не готовы к этим изменениям». «Но рано или поздно мы наведем порядок, — пообещал также он (цитата по Kaktus Media). — Самим налоговикам были выгодны патенты, потому что они получали деньги в карман. Мы начали очищать систему». Жапаров также заявил протестующим, что их используют люди, которые «30 лет делали революции». «Я вас не обвиняю. Вы должны говорить, защищать свои интересы. Но у нас есть информация о силах, которым выгодна эта ситуация, которые хотят собрать как можно больше людей», — сказал он.

Садыр Жапаров, политическая карьера которого началась в 2000-х годах (дважды был депутатом национального парламента — Жогорку Кенеша, а также занимал различные государственные должности), пришел к власти в результате октябрьской революции 2020 года. В тот год в Киргизии состоялись парламентские выборы, и после объявления их официальных результатов на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались сторонники партий, которые в парламент не прошли. Они требовали новых выборов. Протесты переросли в столкновения с полицией, протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента. Они также требовали освобождения Жапарова из тюрьмы, где с 2017 года тот отбывал срок за похищение губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. Президент республики Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Жапаров, освобожденный лично главой Госкомитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым, стал премьер-министром, а в январе 2021-го победил на досрочных президентских выборах.

В интервью «Кабар» Жапаров признал, что предприниматели требовали отмены ККМ «без корыстных целей». «Но они и не могли знать, что среди них есть и те, кто хочет воспользоваться их положением. Представляясь торговцами базаров, отдельные лица присоединялись к митингующим и становились лидерами, призывая собрать максимальное число участников», — сказал он. «На сегодня никакого основания для смены власти нет. Мы не допустим появления поводов для этого», — заключил Жапаров.

Кто такие Ташов и Куренов

Бизнесмена Ташова, которого теперь обвиняют в подготовке переворота, задержали 26 октября. Его обвинили в том, что на выделенном ему участке земли вместо запланированного детсада на 280 мест он, будучи в сговоре с «Бишкекглавархитектурой» и кадастровым ведомством, построил два многоэтажных жилых дома. Ущерб государству оценили в 52 млн сомов. В начале декабря стало известно, что Ташов этот ущерб возместил и вышел на свободу.

Куренов, который известен организацией протестных акций по различным поводам, покинул Киргизию в 2022 году и сейчас живет в США. 9 января он опубликовал в Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) видеообращение Ташова. Тот заявил, что дело против него было сфабриковано и что в конце декабря некие люди, представившиеся сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), похитили его, «пытались всячески запугать» и «еще 100 млн [сомов] требовали в левый карман». «Еще говорят об инвестиционном климате, привлечении инвестиций... Какие еще инвестиции? Вместо поддержки отечественных бизнесменов вы устраиваете гонения на них. Мало того что задерживаете, заставляете заплатить, так еще уже начали нападать на них. Вы перешли всякие границы», — сказал Ташов (цитата по Kaktus Media).

На следующий день на заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, что по решению суда ведомство записало разговоры Ташова, пока тот сидел в СИЗО, — в том числе и телефонные разговоры с Куреновым, с которым они строили «планы, когда совершить переворот в Кыргызстане»; после того как Ташова отпустили, ГКНБ вел за ним слежку. «Сегодня мы объявили Ташова в розыск. Он прячется, — сказал также Ташиев (цитата по Kaktus Media). — Но мы его все равно задержим и привлечем к ответственности за попытку совершить госпереворот. Он доиграется с этими видео, как бы в один день спина не сломалась. Если не укоротит свой язык, сам поплатится».

Почему идут обыски в киргизских СМИ

Одновременно проходят обыски в ряде киргизских СМИ. 15 января представители правоохранительных структур пришли в редакцию ресурса 24.kg; следственные действия проводились в рамках уголовного дела по ст. 407 Уголовного кодекса «О пропаганде войны» («Распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта»; до пяти лет тюремного заключения). У редакции изъяли «компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела», а гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову отвезли на допрос, после которого отпустили. Как сообщила журналистам Ниязова, дело связано с одной из публикаций о конфликте на Украине.

В феврале 2022 года по этой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников издания Kaktus Media. Как сообщили в СМИ, оно было связано с перепечаткой статьи таджикского издания ASIA-Plus о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. «Единственная цель этой публикации — показать кыргызстанскому обществу, какую информационную политику ведет таджикская сторона, какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана. Мы глубоко убеждены, что идет в том числе информационная война, и чтобы ей противостоять, нужно четко понимать, какие действия предпринимает вторая сторона в этой войне, — говорится в заявлении редакции. — <…> Наша ошибка, что мы не сформулировали эту мысль в перепечатке. И за это мы приносим извинения всем кыргызстанцам. <…> Редакция Kaktus Media всегда придерживалась и придерживается национальных интересов кыргызского народа». Весной того же года стало известно, что дело закрыто за отсутствием состава преступления.

16 января прошли обыски у бывших и нынешних сотрудников YouTube-канала Temirov Live. О них сообщил автор канала, журналист-расследователь Болот Темиров. За два дня до этого он обратил внимание на то, что телеканал ELTR обвинил его «в соучастии в подготовке госпереворота». «Это серьезное обвинение», — написал Темиров в соцсети X (бывший Twitter). По словам Темирова, после обысков были задержаны некоторые члены команды Temirov Live и «Айт Айт Десе», в том числе Махабат Тажибек кызы, его жена, и еще один сотрудник «Арча Медиа». На журналистов Temirov Live завели дело по ст. 278 ч. 3 УК («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»; до восьми лет тюрьмы).

Обеспокоенность в связи с преследование киргизских журналистов выразили в ООН. «Последние действия властей, по-видимому, являются частью более масштабной схемы давления на активистов гражданского общества, журналистов и других критиков властей. Арест или содержание под стражей в качестве наказания за законное осуществление прав человека, включая свободу выражения мнений, является произвольным в соответствии с международным правом в области прав человека», — заявила представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл.

Как оценивают ситуацию эксперты

Киргизские власти, если судить по их заявлениям, предотвращают госперевороты каждые полгода, отмечает политолог, специалист по Центральной Азии Галия Ибрагимова, напоминая, что о предыдущей такой попытке сообщалось в июне 2023 года. «Это похоже на общую тенденцию на усиление персоналистского режима в Киргизии, — сказала РБК эксперт. — После революции в стране сложился тандем Жапарова и главного силовика Ташиева, который привел Жапарова к власти. Киргизия всегда считалась самой либеральной страной региона — там всегда говорили о демократических ценностях, если людям надоедала власть, они выходили на улицу и свергали ее. В обществе, похоже, было понимание, что, если Жапаров людям не понравится, с ним можно будет поступить так же». Однако президент начал создавать свою вертикаль власти, оказывая давление на СМИ, которые делали расследование про Жапарова и его приближенных, отмечает Ибрагимова. «Не исключаю, что журналистов также обвинят в том, что они причастны к попытке госпереворота», — резюмировала эксперт.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров обращает внимание на то, что президент Киргизии и глава ГКНБ довольно часто обвиняют тех, кто не согласен с их политикой, в том, что они готовятся свергнуть нынешнюю власть. «Нынешние заявления можно назвать попыткой упростить всю сложность внутриполитических процессов в Киргизии и навязать людям мысль о том, что протесты обязательно связаны с попытками неких лиц совершить переворот», — сказал РБК эксперт. По его оценке, давление на СМИ также происходит не впервые; но новый тренд в том, что оно происходит гораздо более организованно и силами ГКНБ, отметил Умаров. «С приходом к власти Садыр Жапаров говорил, что Киргизии нужна жесткая рука. Он успешно собрал вокруг себя коалицию единомышленников. У тех же, кто его критикует, появляются проблемы с законом», — сказал эксперт, заключив, что из неустойчивой демократии республика превращается в персоналистскую автократию.