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Косачев напомнил ЕК причины взимания платы за полеты над Сибирью

Косачев: Россия взимает плату за полеты над Сибирью из-за невыполнения обещаний ЕС
Сенатор счел неверной саму постановку вопроса о роялти за пролет по транссибирским маршрутам, поскольку Запад и Россия ввели взаимные ограничения. Подобная система оплаты действует и в других географически крупных странах
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Россия продолжала брать плату за полеты над Сибирью, поскольку Брюссель не допустил российские авиалинии на внутренние рейсы Евросоюза. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

«После вступления в ВТО [Всемирную торговую организацию] Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», — написал Косачев.

Еще одной причиной, по его словам, стало решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для самолетов. «Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», — отметил сенатор.

Косачев также счел неверной саму постановку вопроса об отмене оплаты за право пролета по транссибирским маршрутам. Как пояснил Косачев, аналогичная практика в том или ином виде применяется и в других географически больших странах, например в Канаде или Китае. Роялти Россия направляет на модернизацию инфраструктуры, поскольку при пролете самолета над ее территорией используется ее оборудование.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, что «сама постановка вопроса со стороны «недрузей» о том, что Европейская комиссия что-то требует от России, «звучит комично». «Пусть лучше скажут спасибо России, что им пока над Украиной летать можно», — подытожил Клишас.

Глава генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей ранее заявил, что, если российское воздушное пространство вновь будет открыто для европейских авиакомпаний, роялти за полеты над Сибирью должны быть отменены.

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После начала военной операции на Украине страны ЕС, США и Канада закрыли свое небо для российских авиакомпаний. В качестве ответной меры Россия запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел.

Косачев напомнил ЕК причины взимания платы за полеты над Сибирью
Косачев напомнил ЕК причины взимания платы за полеты над Сибирью

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения пути пользуются маршрутами через Россию, пролетая над Сибирью. Плата за это взимается с 1970-х годов, большую ее часть получает «Аэрофлот». В 2020 году из-за пандемии авиакомпания недополучила около $250 млн, писали «Ведомости».

В начале декабря глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш говорил, что Западу следует пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. По его словам, в 2023 году у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского неба.

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Теги
Мир Ландау
роялти Сибирь ЕС Константин Косачев Андрей Клишас воздушное пространство авиация
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