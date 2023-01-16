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В ЕС призвали Россию отказаться от платы за пролет самолетов над Сибирью

Глава директората ЕС Хололей: Россия должна отменить плату за полеты над Сибирью
Россия взимает плату за беспосадочные перелеты над Сибирью с 1970-х годов, большую часть роялти получает «Аэрофлот». Сейчас российское небо закрыто для авиакомпаний Евросоюза и США
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Россия, если ограничения для западных компаний на пролет над ее территорией будут сняты, должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью, заявил руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, его слова приводит агентство Reuters.

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью», — заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса и Росавиации.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза закрыли свое небо для российских авиакомпаний. Первыми закрыли воздушное пространство для авиалиний из России Польша и Чехия, позже небо закрыл весь ЕС. Также ограничения ввели США и Канада. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В качестве ответной меры Россия запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел.

В ЕС призвали Россию отказаться от платы за пролет самолетов над Сибирью
В ЕС призвали Россию отказаться от платы за пролет самолетов над Сибирью

Иностранные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для сокращения пути использовали маршруты через Россию, пролетая над Сибирью. За это Россия с 1970-х годов взимает плату, большую часть которой получает «Аэрофлот». Часть суммы достается Росавиации на поддержку летных училищ.

До пандемии доход «Аэрофлота» от выплат роялти составлял, по разным оценкам, $500–800 млн в год, а в пандемийном 2020 году авиакомпания недополучила около $250 млн, передавали «Ведомости». По словам аналитика «ВТБ Капитала» Елены Сахновой, основными плательщиками роялти были Air France (Франция) и Lufthansa (Германия).

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В октябре 2022 года закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Евросоюза привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира и к значительному росту стоимости топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли. Как отмечал Bloomberg, Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов.

В начале декабря глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш говорил, что Западу следует пересмотреть взгляды и готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России. По его словам, Китай может в 2023 году ослабить введенные в рамках антикоронавирусной политики ограничения, в результате чего у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за обхода российского неба.

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Мир Ландау
Россия воздушное пространство Евросоюз Сибирь
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