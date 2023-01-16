Казначейство США описало поведение российских олигархов перед 24 февраля

В период начала военных действий на Украине крупные российские бизнесмены и чиновники начали совершать «подозрительные транзакции», которые предположительно свидетельствовали о попытках уклониться от санкций, считают власти США

Здание казначейства США (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало отчет о трансграничных финансовых транзакциях, совершенных крупными российскими бизнесменами и чиновниками в период начала военных действий на Украине и незадолго до них. Как следует из отчета, в период с января по апрель объем переводов увеличился, а ряд крупных собственников начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников.

Объем «подозрительных» переводов FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов. Во многих из них не было ничего незаконного, однако FinCen считает их «подозрительными» по той причине, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

Например, один фигурант списка отслеживаемых лиц существенно увеличил расходы по швейцарской кредитной карте с декабря по февраль 2022 года. Предположительно, средства были потрачены на покупку предметов роскоши и произведений искусства. FinCen отмечает, что эти транзакции совершались еще до начала военных действий и массового введения санкций.

Некоторые крупные бизнесмены в период начала военных действий начали отправлять крупные переводы своим детям, живущим за рубежом, в том числе учащимся в Соединенных Штатах. Деньги тратились на покупку недвижимости и предметов роскоши. Еще один ребенок бизнесмена, живущий в США, получил в феврале перевод на сумму $1 млн.

Ряд крупных бизнесменов начали переводить свои активы на бизнес-партнеров и членов семей через подставные компании. Например, в начале апреля 2022 года один крупный российский бизнесмен передал активы своей бывшей жене, проживающей в Соединенных Штатах. В марте и апреле 2022 года еще один предприниматель передал бенефициарное владение несколькими трастами и предприятиями своим детям.

Имена лиц, чьи действия отслеживались, FinCen не называет.

Военные действия на Украине начались 24 февраля, однако напряжение вокруг Украины и разногласия между Россией и Западом начали расти за несколько месяцев до этого. Информация о том, что Москва планирует военные действия на Украине, начала появляться в западных СМИ в октябре 2021 года, а в декабре 2021 года американские власти рекомендовали гражданам США отказаться от поездок на Украину.

США вводили антироссийские санкции из-за начала военной операции на Украине в несколько раундов. Ограничения были наложены на компании из банковского сектора, были введены секторальные санкции, значительно расширены экспортные ограничения. Отдельно Вашингтон вводил персональные санкции. Под них попали основатель USM Holdings Алишер Усманов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава «Транснефти» Николай Токарев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а также члены их семей, включая жен и детей. Кроме того, под санкциями оказались президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Генштаба Валерий Герасимов и другие высокопоставленные политики, чиновники и военные.

После введения санкций некоторые бизнесмены открыто объявили о реструктуризации активов. Так, 15 сентября «Интеррос» Владимира Потанина анонсировал передачу благотворительному фонду до 50% акций Росбанка, подконтрольного холдингу. Бизнесмен, занимающий второе место в рейтинге российских миллиардеров 2022 года Forbes с состоянием $17,3 млрд, говорил, что это обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ фонда. Потанин в интервью РБК отмечал, что это сделано в том числе для защиты кредитной организации от санкционных рисков. «Конечно, и такой мотив тоже присутствует. Изменение акционерной структуры в Росбанке облегчит банку взаимодействие с внешними партнерами», — сказал Потанин в ответ на вопрос о том, связана ли эта схема со снижением санкционных рисков. Несмотря на это, когда в середине декабря Минфин США объявил о введении санкций против Потанина, Росбанк также попал под ограничения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вводимые против бизнесменов санкции, сравнил их с «ограблением на Диком Западе». Он заявил, что фигуранты санкционных списков заработали свои деньги честным путем и называть их олигархами нельзя.