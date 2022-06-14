Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России Бизнес, 02:48
Блинкен сообщил, что США знают о подготовке КНДР к ядерным испытаниям Политика, 02:45
Welt узнала о полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций Политика, 02:01
Правительство Грузии получит 7,73% акций «Боржоми» Бизнес, 01:50
Белый дом заявил об отсутствии желания у Москвы вести переговоры с Киевом Политика, 00:49
В Молдавии не увидели несовместимости в членстве в СНГ и Евросоюзе Политика, 00:38
Онопко исключил влияние нового правила замен на зрелищность матчей Спорт, 00:15
Bloomberg узнал о поддержке США увеличения закупок удобрений из России Политика, 00:11
Костин заявил о конце глобализации и «холодной войне 2.0» Финансы, 00:00
«Начать с чистого листа». Костин — о новых принципах финансового рынка Мнение, 00:00
Определился предпоследний участник чемпионата мира по футболу в Катаре Спорт, 13 июн, 23:57
Гол Модрича принес сборной Хорватии первую в истории победу над Францией Спорт, 13 июн, 23:38
США решили ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд Политика, 13 июн, 23:24
В Госдепе анонсировали совместное с G7 усиление санкций против России Политика, 13 июн, 22:57
Война санкций ,  
0 

Welt узнала о полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций

Welt сообщила о 30 случаях использования российскими частными самолетами воздушного пространства ЕС, несмотря на введенные санкции. Минюст США ранее увидел попытки затруднить арест самолетов путем переоформления в иные юрисдикции
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Частные самолеты и вертолеты российских «олигархов» совершают полеты над территорией Евросоюза несмотря на введенные санкции, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов.

По данным газеты, с момента введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам.

В частности, в начале марта самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, находящийся под управлением швейцарской компании и зарегистрированный в Сан-Марино вылетел из Ниццы в Стамбул, издание утверждает, что он принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, зарегистрированный в Люксембурге борт, который издание связывает с предпринимателем Виктором Вексельбергом, смог в апреле вылететь из европейского аэропорта, после чего приземлился в Нур-Султане.

«Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности», — сказал в беседе с Welt am Sonntag неназванный европейский чиновник.

Захарова назвала «пещерным методом» запрет на пролет самолета Лаврова
Политика
Сергей Лавров

Закрытие воздушного пространства для российских самолетов вошло в один из пакет санкционых мер, которые Евросоюз начал вводить с конца февраля. Европейские страны запретили также поставлять в Россию самолеты и запчасти к ним, а лизинговые компании оказались обязаны разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках ограничительных мер лизингодатели стали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей. Против ряда российских бизнесменов Евросоюз и США ввели санкции, их активы оказались заблокированы, яхты и самолеты арестованы, предпринимателям запрещен въезд в европейские страны.

Арестованное в Европе имущество российских бизнесменов. Фотогалерея
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Семь способов мотивировать эффективных сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции

В американском Минюсте в начале апреля рассказали, что подсанкционные российские бизнесмены пытаются избежать ограничительных мер и переводят собственность в другие юрисдикции.

Глава специальной рабочей группы в министерстве Эндрю Адамс заявил тогда: «Предпринимаются усилия — о некоторых из них сообщалось публично — по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать [их принадлежность] и труднее заморозить [права владения]».

В Кремле сочли меры против российских бизнесменов «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков. Он также отверг наличие олигархов в России, указав, что ими считаются те, кто «добрались до власти».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
авиасанкции санкции Европа Виктор Вексельберг Альберт Авдолян воздушное пространство
Материалы по теме
В правительстве оценили сроки замены иностранных самолетов на российские
Бизнес
США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран
Политика
«Ведомости» узнали о намерении «Аэрофлота» заказать 300 самолетов у ОАК
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter