Welt узнала о полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций

Welt сообщила о 30 случаях использования российскими частными самолетами воздушного пространства ЕС, несмотря на введенные санкции. Минюст США ранее увидел попытки затруднить арест самолетов путем переоформления в иные юрисдикции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Частные самолеты и вертолеты российских «олигархов» совершают полеты над территорией Евросоюза несмотря на введенные санкции, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственное исследование открытых данных на сервисах для отслеживания полетов.

По данным газеты, с момента введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, предположительно принадлежащих российским частным лицам.

В частности, в начале марта самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, находящийся под управлением швейцарской компании и зарегистрированный в Сан-Марино вылетел из Ниццы в Стамбул, издание утверждает, что он принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Кроме того, зарегистрированный в Люксембурге борт, который издание связывает с предпринимателем Виктором Вексельбергом, смог в апреле вылететь из европейского аэропорта, после чего приземлился в Нур-Султане.

«Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности», — сказал в беседе с Welt am Sonntag неназванный европейский чиновник.

Закрытие воздушного пространства для российских самолетов вошло в один из пакет санкционых мер, которые Евросоюз начал вводить с конца февраля. Европейские страны запретили также поставлять в Россию самолеты и запчасти к ним, а лизинговые компании оказались обязаны разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках ограничительных мер лизингодатели стали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей. Против ряда российских бизнесменов Евросоюз и США ввели санкции, их активы оказались заблокированы, яхты и самолеты арестованы, предпринимателям запрещен въезд в европейские страны.

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В американском Минюсте в начале апреля рассказали, что подсанкционные российские бизнесмены пытаются избежать ограничительных мер и переводят собственность в другие юрисдикции.

Глава специальной рабочей группы в министерстве Эндрю Адамс заявил тогда: «Предпринимаются усилия — о некоторых из них сообщалось публично — по перемещению, например, движимого имущества в виде яхт, самолетов <...> в юрисдикции, где, я думаю, люди считают, что будет труднее расследовать [их принадлежность] и труднее заморозить [права владения]».

В Кремле сочли меры против российских бизнесменов «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков. Он также отверг наличие олигархов в России, указав, что ими считаются те, кто «добрались до власти».