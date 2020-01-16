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Политика ,  
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Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

Согласно документу, «Лидер» должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Судно обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути
3D модель ледокола «Лидер» (Фото: Росатом)

Правительство в период с 2020 по 2027 год выделит из федерального бюджета 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Соответствующее постановление от 15 января, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Внимание на документ обратили «Ведомости». Издание пишет, что это одно из последних подписанных Медведевым в должности премьера постановлений. 

Предполагается, что в 2020 году из бюджета будет выделено 16,9 млрд руб., в 2021-м и 2022-м — по 12,7 млрд руб. соответственно, в 2023 году — 14,9 млрд, в 2024-м и 2025-м — еще по 17,9 млрд, а на последнем этапе, в 2026-м и 2027-м, — по 17,1 млрд руб. Общая сумма вложений в проект атомного ледокола составляет 127 млрд 576 млн 979 тыс. руб.

Как следует из постановления правительства, заказчиком строительства «Лидера» является госкорпорация «Росатом», застройщиком — Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот». Окончание строительства ледокола проекта 10510 мощностью 120 МВт, согласно документации, запланировано на 2027 год, тогда же он должен быть полностью введен в эксплуатацию.

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В апреле прошлого года глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что стоимость строительства первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» мощностью 120 МВт на заводе «Звезда» в Приморском крае составит 120 млрд руб. «Президентом было принято решение, что первый ледокол «Лидер» будет строиться на бюджетные деньги», — подчеркивал он. Еще два года назад президент «Росатома» докладывал правительству, что строительство «Лидера» без НДС и дополнительных расходов обойдется государству в 98,6 млрд руб. До этого, в 2017 году, заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский оценивал возведение ледокола примерно в 70 млрд руб. О завершении разработки технического проекта «Лидера» было объявлено весной прошлого года. Предполагается, что ледокол обеспечит навигацию по Северному морскому пути, связывающему порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы. 

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Накануне, 15 января, Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Данное решение было озвучено после послания Федеральному собранию президента страны Владимира Путина. На пост премьера глава государства после утверждения кандидата в Госдуме назначил руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. До формирования нового кабинета министры продолжат исполнять свои обязанности. Медведев указом президента стал заместителем председателя Совета безопасности России.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Медведев, ледокол, «Росатом»
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