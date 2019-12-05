Бизнес профинансируют ледокольный флот для Севморпути

Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК. За это они получат сниженные тарифы за навигацию по Северному морскому пути

Министерство финансов нашло частных инвесторов для проекта «Росатома» по созданию ледокольного флота Северного морского пути (СМП). Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра финансов Андрей Иванов.

По его словам, изначально госкорпорация планировала профинансировать создание ледоколов, стоимость каждого из которых составит примерно 40 млрд руб., за счет бюджетных средств. Однако, как отметил Иванов, в Минфине посчитали, что строительство судов этого типа, которые создаются фактически под коммерческие компании, неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков. В результате поисков инвесторов на рынке удалось договориться с рядом компаний об их участии в проекте взамен на льготные условия по тарифам на проводку судов по СМП, уточнил замминистра.

Иванов сообщил, что «Норникель», НОВАТЭК и еще ряд компаний, включая зарубежные, возьмут на себя примерно половину расходов на строительство ледоколов. В пресс-службе «Росатома» уточнили изданию, что деньги инвесторов будут задействованы в создании третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость, как заявили в госкорпорации, составит 100 млрд руб. Из них 45 млрд руб. будут заложены в госбюджете, а остальные средства должны быть привлечены со стороны инвесторов. Окончание строительства ледоколов планируется к 2026 году.

В пресс-службе «Норникеля» сообщили газете, что речь идет не о прямых инвестициях в строительство судов, а о заключении долгосрочного договора на обеспечение навигации по СМП. В компании заявили о намерениях пролонгировать действующий договор на услуги «дочки» «Росатома» по прокладке каналов в бассейне реки Енисей и проводке зафрахтованных компанией судов по Северному морскому питу до 2027 года.