Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 04 дек, 13:28
Бизнес профинансируют ледокольный флот для Севморпути Бизнес, 09:45 Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор Общество, 09:42 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 09:33 Как высокая цена аренды помещений породила взрыв интереса к коворкингу Тренды, 09:24 В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме Общество, 09:19 В Москве задержали продававшую поддельные полисы каско банду Общество, 09:18 Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития Тренды, 09:12 Век учения: что делать, чтобы не потерять работу Партнерский материал, 09:04 Скамейка запасных: как сформировать кадровый резерв компании Pro, 09:03 Для отечественного софта разработали критерии господдержки Технологии и медиа, 09:00 В Белом доме отреагировали на слушания по импичменту Трампа Политика, 08:51 Ретейлеры предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ Общество, 08:49 СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска Общество, 08:37 Развенчиваем мифы о глютене РБК Стиль и Barilla, 08:35
Бизнес ,  
0 
Бизнес профинансируют ледокольный флот для Севморпути
Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК. За это они получат сниженные тарифы за навигацию по Северному морскому пути

Министерство финансов нашло частных инвесторов для проекта «Росатома» по созданию ледокольного флота Северного морского пути (СМП). Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра финансов Андрей Иванов.

По его словам, изначально госкорпорация планировала профинансировать создание ледоколов, стоимость каждого из которых составит примерно 40 млрд руб., за счет бюджетных средств. Однако, как отметил Иванов, в Минфине посчитали, что строительство судов этого типа, которые создаются фактически под коммерческие компании, неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков. В результате поисков инвесторов на рынке удалось договориться с рядом компаний об их участии в проекте взамен на льготные условия по тарифам на проводку судов по СМП, уточнил замминистра.

Бизнес
ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике

Иванов сообщил, что «Норникель», НОВАТЭК и еще ряд компаний, включая зарубежные, возьмут на себя примерно половину расходов на строительство ледоколов. В пресс-службе «Росатома» уточнили изданию, что деньги инвесторов будут задействованы в создании третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость, как заявили в госкорпорации, составит 100 млрд руб. Из них 45 млрд руб. будут заложены в госбюджете, а остальные средства должны быть привлечены со стороны инвесторов. Окончание строительства ледоколов планируется к 2026 году.

В пресс-службе «Норникеля» сообщили газете, что речь идет не о прямых инвестициях в строительство судов, а о заключении долгосрочного договора на обеспечение навигации по СМП. В компании заявили о намерениях пролонгировать действующий договор на услуги «дочки» «Росатома» по прокладке каналов в бассейне реки Енисей и проводке зафрахтованных компанией судов по Северному морскому питу до 2027 года.

Технологии и медиа
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд руб.

В НОВАТЭКе сообщили «Известиям», что компания также не участвует в прямом финансировании создания ледокольного флота. Однако, как уточнили в пресс-службе, проекты компании могут обеспечить более половины от целевого для СМП грузопотока.

В Минфине на вопрос издания о том, в какой форме бизнес может предоставит ресурсы на создание флота, оперативно не ответили.

Северный морской путь — кратчайший маршрут между Европейской частью России и Дальним Востоком. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил цель — к 2024 году увеличить грузооборот СМП до 80 млн т. Как выяснил РБК, в Минприроды считают, что к указанному сроку объем транспортировки грузов составит только 52 млн т.

Ледоколы проекта 22220 можно использовать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Они должны сыграть важную роль в проекте по круглогодичной навигации по Северному морскому пути, ранее заявляли в «Росатоме».

Автор: Михаил Юшков
Теги: ледокол, Северный морской путь, «Норникель», НОВАТЭК
Материалы по теме
Крымский завод решил построить ледокол
Бизнес
Набиуллина стала «крестной матерью» атомного ледокола «Урал»
Общество
Проект строительства атомного ледокола «Лидер» запустят в марте 2019 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter