СМИ сообщили о планах властей потратить на ледокол «Лидер» ₽98,6 млрд

Такие оценки, по данным газеты, не учитывают НДС. Они содержатся в расчетах межведомственной группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова. Всего в России планируют построить три атомных ледокола этого проекта

Модель атомного ледокола «Лидер» (Фото: iceberg.sp.ru)

Строительство одного атомного ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов обойдется в 98,6 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на переданный 3 октября правительству доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева. Подобные оценки, согласно документу, содержатся в расчетах межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова. Средства, как поясняет издание, должен будет выделить бюджет с 2020 года.

Эта сумма, как уточняется в послании Лихачева, не включает в себя банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки. Деньги для этого Минфин, Минэкономики и «Росатом» должны найти к ноябрю. Кроме того, в 2018–2020 годах Минпромторг, по информации газеты, должен выделить на разработку системы электродвижения «Лидера» 950 млн руб.

Всего в России планируют построить три ледокола этого проекта. В сентябре кабмин окончательно определил исполнителя строительства «Лидера». Им, как и говорил прежде источник РБК, стала дальневосточная верфь «Звезда» (развитием этого предприятия в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком занимается «Роснефть»).

Контракт на первое судно, как указывает «Коммерсантъ», должен быть подписан не позднее декабря следующего года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача — в 2027 году. Финансирование строительства будет полностью осуществляться на бюджетные деньги, отмечает газета, по данным которой именно такую позицию поддержал президент России Владимир Путин.

При этом, чтобы успеть с закладкой, аванс на 3,5 млрд руб. без НДС на нулевой этап рабочей конструкторской документации ледокола верфи перечислит «Роснефть». Это, как указывает издание, следует из письма вице-премьера Юрия Борисова и главы «Роснефти» Игоря Сечина от 6 сентября. Впоследствии эти средства будут возмещены из бюджета, говорится в послании. Разработка документации, согласно имеющимся в распоряжении газеты документам, включает в себя завершение создания реакторной установки «Ритм-400», в том числе разработку активной зоны.​ Контракт на разработку этой документации «Звезда», по информации газеты, должна заключить с центральным конструкторским бюро «Айсберг» в начале следующего года.​

В целом стоимость головного ледокола с учетом всех расходов источники издания​ оценивают в 115 млрд руб., серийных — на 10% дешевле.

В Минпромторге, комментируя свою роль в финансировании проекта, сообщили, что уже в октябре в рамках госпрограммы по развитию судостроения будет объявлен конкурс на разработку системы электродвижения ледокола. В «Роснефти», Минэкономики и Минфине на запросы газеты не ответили.

В прошлом году замминистра экономического развития Александр Цыбульский оценивал строительство одного ледокола примерно в 70 млрд руб.