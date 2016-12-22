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СМИ сообщили о планах властей потратить на ледокол «Лидер» ₽98,6 млрд
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СМИ сообщили о планах властей потратить на ледокол «Лидер» ₽98,6 млрд
Экономика, 07:15
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СМИ сообщили о планах властей потратить на ледокол «Лидер» ₽98,6 млрд
Такие оценки, по данным газеты, не учитывают НДС. Они содержатся в расчетах межведомственной группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова. Всего в России планируют построить три атомных ледокола этого проекта
Модель атомного ледокола «Лидер» (Фото: iceberg.sp.ru)

Строительство одного атомного ледокола «Лидер» без НДС и дополнительных расходов обойдется в 98,6 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на переданный 3 октября правительству доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева. Подобные оценки, согласно документу, содержатся в расчетах межведомственной рабочей группы под председательством вице-премьера Юрия Борисова. Средства, как поясняет издание, должен будет выделить бюджет с 2020 года.

Эта сумма, как уточняется в послании Лихачева, не включает в себя банковскую гарантию, страхование на период строительства и ядерное топливо для первой загрузки. Деньги для этого Минфин, Минэкономики и «Росатом» должны найти к ноябрю. Кроме того, в 2018–2020 годах Минпромторг, по информации газеты, должен выделить на разработку системы электродвижения «Лидера» 950 млн руб.

Всего в России планируют построить три ледокола этого проекта. В сентябре кабмин окончательно определил исполнителя строительства «Лидера». Им, как и говорил прежде источник РБК, стала дальневосточная верфь «Звезда» (развитием этого предприятия в консорциуме с «Роснефтегазом» и Газпромбанком занимается «Роснефть»).

Контракт на первое судно, как указывает «Коммерсантъ», должен быть подписан не позднее декабря следующего года, закладка произойти не позднее февраля 2020 года, а сдача — в 2027 году. Финансирование строительства будет полностью осуществляться на бюджетные деньги, отмечает газета, по данным которой именно такую позицию поддержал президент России Владимир Путин.

Правительство выбрало подрядчика строительства атомных ледоколов «Лидер»
Бизнес

При этом, чтобы успеть с закладкой, аванс на 3,5 млрд руб. без НДС на нулевой этап рабочей конструкторской документации ледокола верфи перечислит «Роснефть». Это, как указывает издание, следует из письма вице-премьера Юрия Борисова и главы «Роснефти» Игоря Сечина от 6 сентября. Впоследствии эти средства будут возмещены из бюджета, говорится в послании. Разработка документации, согласно имеющимся в распоряжении газеты документам, включает в себя завершение создания реакторной установки «Ритм-400», в том числе разработку активной зоны.​ Контракт на разработку этой документации «Звезда», по информации газеты, должна заключить с центральным конструкторским бюро «Айсберг» в начале следующего года.​

В целом стоимость головного ледокола с учетом всех расходов источники издания​ оценивают в 115 млрд руб., серийных — на 10% дешевле.

В Минпромторге, комментируя свою роль в финансировании проекта, сообщили, что уже в октябре в рамках госпрограммы по развитию судостроения будет объявлен конкурс на разработку системы электродвижения ледокола. В «Роснефти», Минэкономики и Минфине на запросы газеты не ответили.

В прошлом году замминистра экономического развития Александр Цыбульский оценивал строительство одного ледокола примерно в 70 млрд руб.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ледокол
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