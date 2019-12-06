«Норникель» и «Газпром нефть» арендуют ледоколы «Росатома» на 10 лет

«Норникель» и «Газпром нефть» решили арендовать ледоколы «Росатома» на 10 лет вместо обычных 3-5. Они опасаются их дефицита в случае резкого роста грузопотока по Северному морскому пути, предусмотренного майским указом президента

Атомный ледокол «Вайгач» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

«Норникель» заключит соглашение с «Атомфлотом», подконтрольным «Росатому», об аренде двух атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» на десять лет — до 2027 года с возможностью пролонгации до 2029 года, сообщили РБК представители металлургической компании и «Росатома». Сейчас эти два атомных ледокола оказывают услуги по прокладке каналов в Енисейском речном бассейне и осуществляют проводку зафрахтованных «Норникелем» судов.

Аналогичные услуги «Атомфлот» оказывает и для «Газпром нефти» в районе Обской губы. Эта нефтяная компания также планирует подписать договор с «дочкой» «Росатома» об аренде атомных ледоколов на десять лет, сообщил РБК источник в «Атомфлоте» и подтвердил один из участников церемонии подписания соглашения, которое состоится в пятницу, 6 декабря, в Мурманске. В «Газпром нефти» на запрос РБК пока не ответили.

Зачем арендаторам 10-летние контракты

Ранее компании заключали договоры об аренде ледоколов на три-пять лет. Но планы развития Северного морского пути (СМП) вызывают у них опасения нехватки мощностей по проводке судов в будущем с учетом того, что в майском указе президента Владимира Путина поставлена цель увеличить грузооборот по маршруту до 80 млн т к 2024 году и сделать его круглогодичным. СМП — кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. По данным Минтранса, по итогам 2018 года, грузопоток по Севморпути составил 17 млн т.