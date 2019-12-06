«Норникель» и «Газпром нефть» арендуют ледоколы «Росатома» на 10 лет

Как пояснил РБК глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев, планы по началу круглогодичной навигации по Севморпути предполагают, что весь атомный ледокольный флот сконцентрируется на перевозке грузов в восточном направлении. Это, в основном, касается сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа, который будет преимущественно поставляться в Китай и другие азиатские страны. Компания планирует к 2024 году поставлять до 47 млн т СПГ со своих заводов на Ямале и Гыдане. «Газпром нефть» с Новопортовского месторождения обеспечит еще 7 млн т нефти, а «Норникель» — 1,4 млн т металлов в год.
В прогнозе увеличения грузооборота по Севморпути Минвостокразвития также учитывало около 19 млн т угля «Востокугля» Дмитрия Босова, 4 млн т угля AEON Corporation Романа Троценко и нефть с Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (5 млн т), а также ряд других проектов. Если «Востокуголь», «Нефтегазхолдинг» и компания Троценко реализуют заявленные проекты, то действительно будут большие проблемы с ледокольным обеспечением, поскольку суда ледокольного класса Arc4 и Arc5 (в основном, используются для перевозки грузов по Севморпути) требуют ледокольного сопровождения в зимний период, отметил Григорьев.
Как планируется обеспечивать Арктику ледоколами
Представитель «Росатома» сообщил РБК, что риск нехватки ледоколов обсуждается, но пока, по подсчетам, их хватит до 2030 года. По его словам, нехватка ледоколов может быть ощутима в случае развития транзита по СМП (пока в плане Минвостокразвития заложен транзит по этому маршруту на уровне 0,5 млн т в год).
Сроки службы трех атомных ледоколов «Атомфлота» — «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала» — истекают в 2027–2029 годах. Им на замену должны прийти ледоколы проекта 22220 (головной ледокол «Арктика», первый серийный ледокол «Сибирь», второй серийный ледокол «Урал» и еще два подобных ледокола, строительство которых пока не началось), а также три ледокола «Лидер».
Компании после 2027–2029 года будут вынуждены строить собственные ледоколы (не атомные), сообщил РБК источник, близкий к одной из компаний, перевозящих грузы по Севморпути. Поэтому они, в том числе, планируют рассмотреть различные варианты софинансирования и управления флотом с «Атомфлотом», добавил он.
Накануне заместитель министра финансов Андрей Иванов сообщил «Известиям», что Минфин нашел частных инвесторов для проекта «Росатома» по созданию ледокольного флота на Северном морском пути. Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК, а также ряд других компаний, в том числе зарубежных, добавил он.
В пресс-службе «Росатома» пояснили, что частные средства будут задействованы в строительстве третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость составит 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. закладывается в госбюджет, а остальные средства должен привлечь «Росатом». Окончание строительства планируется к 2026 году.
«Мы посчитали, что расходы на создание этой инфраструктуры (ледоколов. — РБК), которая создается фактически под коммерческие компании [для перевозки грузов], неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков», — отметил Иванов. В результате поисков инвесторов на рынке удалось договориться с несколькими об участии в проекте в обмен на льготные условия по тарифам на проводку судов по СМП, уточнил он.