Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 05 дек, 12:36
Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное Общество, 10:05 Пленник пледа или диванный эксперт: чем занятся на Новый год. Тест РБК и Huawei, 10:02 Как корпорации доверили все на свете хиппи-программистам — Bloomberg Pro, 10:02 Трамп назвал фейком сообщения об отправке войск США в Саудовскую Аравию Общество, 10:02 «Норникель» и «Газпром нефть» арендуют ледоколы «Росатома» на 10 лет Бизнес, 10:00 В Париже 9 декабря соберется «нормандская четверка». Что важно знать Политика, 10:00 Икс-фактор: Infiniti QX50 против Volvo XC60 Авто, 09:57 Фанаты «Спартака» предложили уйти с игр РПЛ из-за задержаний болельщиков Спорт, 09:54 «Я не спал трое суток, когда придумал BlaBlaCar» — цитаты о мире шеринга Экономика шеринга, 09:48  Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» публике Общество, 09:47 Сбербанк увидел рост случаев телефонного мошенничества более чем в 15 раз Финансы, 09:44 Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес РБК и Открытие, 09:32 Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск Общество, 09:28 Потребительский экстремизм: как защититься компаниям Pro, 09:25
Бизнес ,  
0 
«Норникель» и «Газпром нефть» арендуют ледоколы «Росатома» на 10 лет
«Норникель» и «Газпром нефть» решили арендовать ледоколы «Росатома» на 10 лет вместо обычных 3-5. Они опасаются их дефицита в случае резкого роста грузопотока по Северному морскому пути, предусмотренного майским указом президента
Атомный ледокол «Вайгач» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

«Норникель» заключит соглашение с «Атомфлотом», подконтрольным «Росатому», об аренде двух атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» на десять лет — до 2027 года с возможностью пролонгации до 2029 года, сообщили РБК представители металлургической компании и «Росатома». Сейчас эти два атомных ледокола оказывают услуги по прокладке каналов в Енисейском речном бассейне и осуществляют проводку зафрахтованных «Норникелем» судов.

Аналогичные услуги «Атомфлот» оказывает и для «Газпром нефти» в районе Обской губы. Эта нефтяная компания также планирует подписать договор с «дочкой» «Росатома» об аренде атомных ледоколов на десять лет, сообщил РБК источник в «Атомфлоте» и подтвердил один из участников церемонии подписания соглашения, которое состоится в пятницу, 6 декабря, в Мурманске. В «Газпром нефти» на запрос РБК пока не ответили.

Бизнес
Бизнес профинансирует ледокольный флот для Севморпути

Зачем арендаторам 10-летние контракты

Ранее компании заключали договоры об аренде ледоколов на три-пять лет. Но планы развития Северного морского пути (СМП) вызывают у них опасения нехватки мощностей по проводке судов в будущем с учетом того, что в майском указе президента Владимира Путина поставлена цель увеличить грузооборот по маршруту до 80 млн т к 2024 году и сделать его круглогодичным. СМП — кратчайший маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. По данным Минтранса, по итогам 2018 года, грузопоток по Севморпути составил 17 млн т.

Как пояснил РБК глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев, планы по началу круглогодичной навигации по Севморпути предполагают, что весь атомный ледокольный флот сконцентрируется на перевозке грузов в восточном направлении. Это, в основном, касается сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа, который будет преимущественно поставляться в Китай и другие азиатские страны. Компания планирует к 2024 году поставлять до 47 млн т СПГ со своих заводов на Ямале и Гыдане. «Газпром нефть» с Новопортовского месторождения обеспечит еще 7 млн т нефти, а «Норникель» — 1,4 млн т металлов в год.

Бизнес
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова

В прогнозе увеличения грузооборота по Севморпути Минвостокразвития также учитывало около 19 млн т угля «Востокугля» Дмитрия Босова, 4 млн т угля AEON Corporation Романа Троценко и нефть с Пайяхского месторождения «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (5 млн т), а также ряд других проектов. Если «Востокуголь», «Нефтегазхолдинг» и компания Троценко реализуют заявленные проекты, то действительно будут большие проблемы с ледокольным обеспечением, поскольку суда ледокольного класса Arc4 и Arc5 (в основном, используются для перевозки грузов по Севморпути) требуют ледокольного сопровождения в зимний период, отметил Григорьев.

Как планируется обеспечивать Арктику ледоколами

Представитель «Росатома» сообщил РБК, что риск нехватки ледоколов обсуждается, но пока, по подсчетам, их хватит до 2030 года. По его словам, нехватка ледоколов может быть ощутима в случае развития транзита по СМП (пока в плане Минвостокразвития заложен транзит по этому маршруту на уровне 0,5 млн т в год).

Сроки службы трех атомных ледоколов «Атомфлота» — «Таймыра», «Вайгача» и «Ямала» — истекают в 2027–2029 годах. Им на замену должны прийти ледоколы проекта 22220 (головной ледокол «Арктика», первый серийный ледокол «Сибирь», второй серийный ледокол «Урал» и еще два подобных ледокола, строительство которых пока не началось), а также три ледокола «Лидер».

Компании после 2027–2029 года будут вынуждены строить собственные ледоколы (не атомные), сообщил РБК источник, близкий к одной из компаний, перевозящих грузы по Севморпути. Поэтому они, в том числе, планируют рассмотреть различные варианты софинансирования и управления флотом с «Атомфлотом», добавил он.

Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Накануне заместитель министра финансов Андрей Иванов сообщил «Известиям», что Минфин нашел частных инвесторов для проекта «Росатома» по созданию ледокольного флота на Северном морском пути. Половину затрат на строительство судов согласились взять на себя, в частности, «Норникель» и НОВАТЭК, а также ряд других компаний, в том числе зарубежных, добавил он.

В пресс-службе «Росатома» пояснили, что частные средства будут задействованы в строительстве третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость составит 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. закладывается в госбюджет, а остальные средства должен привлечь «Росатом». Окончание строительства планируется к 2026 году.

«Мы посчитали, что расходы на создание этой инфраструктуры (ледоколов. — РБК), которая создается фактически под коммерческие компании [для перевозки грузов], неправильно полностью перекладывать на налогоплательщиков», — отметил Иванов. В результате поисков инвесторов на рынке удалось договориться с несколькими об участии в проекте в обмен на льготные условия по тарифам на проводку судов по СМП, уточнил он.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Норникель»
Материалы по теме
Бизнес профинансирует ледокольный флот для Севморпути
Бизнес
Госдума согласилась сделать «Росатом» инфраструктурным оператором СМП
Экономика
Майский указ застрял во льдах: как найти 80 млн т грузов для Севморпути
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter