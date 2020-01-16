Решение Трампа о приостановке помощи Украине признали нарушением закона

В отчете Главного контрольного управления США решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву признано нарушающим закон. В скором времени сенат должен принять решение по импичменту Трампа

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заморозив военную помощь Украине в 2019 году, Белый дом нарушил американское законодательство, сообщает Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган конгресса).

В отчете указано, что законодательство не дает президенту полномочий самовольно менять положения, принятые конгрессом, на «собственные политические приоритеты».

Пересмотреть вопрос военной помощи Украине американский президент Дональд Трамп приказал летом прошлого года. Он объяснил это желанием убедиться в том, что деньги будут использованы наилучшим с точки зрения США образом.

Как писала The Wall Street Journal, цель задержки военной помощи Украине состояла в том, чтобы повлиять на украинского президента Владимира Зеленского и подтолкнуть его к инициированию расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Байден-младший входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Байден-старший является одним из самых влиятельных предполагаемых соперников Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года.