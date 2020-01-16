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Политика ,  
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Решение Трампа о приостановке помощи Украине признали нарушением закона

В отчете Главного контрольного управления США решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву признано нарушающим закон. В скором времени сенат должен принять решение по импичменту Трампа
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Заморозив военную помощь Украине в 2019 году, Белый дом нарушил американское законодательство, сообщает Главное контрольное управление США (GAO, контрольно-ревизионный орган конгресса).

В отчете указано, что законодательство не дает президенту полномочий самовольно менять положения, принятые конгрессом, на «собственные политические приоритеты».

Пересмотреть вопрос военной помощи Украине американский президент Дональд Трамп приказал летом прошлого года. Он объяснил это желанием убедиться в том, что деньги будут использованы наилучшим с точки зрения США образом.

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Политика

Как писала The Wall Street Journal, цель задержки военной помощи Украине состояла в том, чтобы повлиять на украинского президента Владимира Зеленского и подтолкнуть его к инициированию расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Байден-младший входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Байден-старший является одним из самых влиятельных предполагаемых соперников Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре этого года.

Решение американского президента легло в основу дела о его импичменте. Согласно обвинениям, сформулированным юридическим комитетом палаты представителей конгресса США, такие действия Трампа являются злоупотреблением властью.

Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента в конце сентября прошлого года. В декабре большинство в палате представителей проголосовало за то, чтобы Трамп покинул свой пост. Решение по дальнейшей процедуре должен принять сенат.

Верхняя палата конгресса США 16 января формально начала рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа. На заседании в сенате сторона обвинения — палата представителей конгресса — официально представит статьи обвинения. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала, что Дональд Трамп с нетерпением ожидал рассмотрения своего дела сенатом (сенат, в отличие от палаты представителей, контролируют однопартийцы Трампа — республиканцы).

Автор: Александра Юшкявичюте
Теги: Белый дом, Украина, военная помощь
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