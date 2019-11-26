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Политика ,  
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США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Демократы связывают заморозку военной помощи с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским в США запустили процедура импичмента
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.

Приостановка военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора двух президентов, задействованные ведомства уведомили о том, что Трамп уже принял такое решение.

По данным источника CNN, изначально за заморозку военной помощи выступал Марк Сэнди, высокопоставленный сотрудник OMB, он давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверьми.

Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Ранее в ходе слушаний заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским. По словам Купер, опыт ее общения с украинской стороной указывает на то, что Киев, как правило, запрашивает информацию о конкретных вещах, а не звонит ради простой проверки.

Процедуру импичмента запустили после публикаций о том, что в ходе разговора с Зеленским Трамп потребовал начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, планирующего побороться с Трампом на выборах главы государства в 2020 году. The Wall Street Journal писала, что такое требование президент США увязал с военной помощью Украине. Согласно стенограмме беседы, лидеры стран действительно упоминали дело Байдена. Трамп назвал процедуру импичмента «охотой на ведьм», Зеленский говорил, что на него никто не давил.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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