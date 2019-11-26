США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Демократы связывают заморозку военной помощи с давлением на власти Украины с целью начать расследование против Хантера Байдена. Из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским в США запустили процедура импичмента

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.

Приостановка военной помощи обсуждалась в начале июля, а 18 июля, за неделю до телефонного разговора двух президентов, задействованные ведомства уведомили о том, что Трамп уже принял такое решение.

По данным источника CNN, изначально за заморозку военной помощи выступал Марк Сэнди, высокопоставленный сотрудник OMB, он давал показания перед конгрессменами за закрытыми дверьми.

Ранее в ходе слушаний заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер говорила, что некоторые сотрудники ведомства начали получать вопросы о военной помощи 25 июля, в день разговора Трампа с Зеленским. По словам Купер, опыт ее общения с украинской стороной указывает на то, что Киев, как правило, запрашивает информацию о конкретных вещах, а не звонит ради простой проверки.