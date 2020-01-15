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Белый дом сообщил о надеждах Трампа на оправдание по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на полное оправдание по делу об импичменте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Ее слова передает CNBC.

«Он ожидает, что он будет полностью оправдан», — сказала Гришэм.

По ее словам, президент США «с нетерпением» ожидает, что его дело будет рассмотрено верхней палатой конгресса — «в рамках надлежащего правового процесса, в котором ему отказали спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и демократы», отметила пресс-секретарь.

Гришэм также добавила, что Трамп «не делал ничего неправильного».

Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Политика

В конце сентября 2019 года палата представителей американского конгресса объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стала публикация The Wall Street Journal о том, что президент США требовал от украинского коллеги Владимира Зеленского начать расследование против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Байден-старший также является потенциальным соперником Трампа на президентских выборах, которые пройдут в 2020 году. В обмен Трамп предложил военную помощь Украине, писало издание.

В середине декабря прошлого года большинство в палате представителей проголосовало за импичмент. Теперь решение по дальнейшей процедуре должен принять сенат. Телеканал CBS News писал, что заседание может пройти 21 января.

Теги: импичмент, США, Дональд Трамп
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