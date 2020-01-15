Белый дом сообщил о надеждах Трампа на оправдание по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на полное оправдание по делу об импичменте. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Ее слова передает CNBC.

«Он ожидает, что он будет полностью оправдан», — сказала Гришэм.

По ее словам, президент США «с нетерпением» ожидает, что его дело будет рассмотрено верхней палатой конгресса — «в рамках надлежащего правового процесса, в котором ему отказали спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и демократы», отметила пресс-секретарь.

Гришэм также добавила, что Трамп «не делал ничего неправильного».