Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Сторону обвинения на слушаниях в сенате будет представлять глава комитета по разведке Адам Шифф. Чтобы сместить Трампа с должности необходимо получить две трети голосов верхней палаты конгресса

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Это решение поддержали 228 конгрессменов, против выступили 193 человека, включая одного представителя Демократической партии.

Две статьи обвинения, в которых говорится о превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса, должны доставить в верхнюю палату конгресса 15 января.

Команду обвинения в сенате возглавит глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Лидер большинства верхней палаты Митч Макконнелл заявил, что рассмотрение дела могут начать уже в следующий вторник, 21 января.

Процедуру импичмента запустили осенью 2019 года, поводом стал телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они упоминали дело в отношении украинской компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США, политического противника Трампа Джо Байдена.