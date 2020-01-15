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Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Сторону обвинения на слушаниях в сенате будет представлять глава комитета по разведке Адам Шифф. Чтобы сместить Трампа с должности необходимо получить две трети голосов верхней палаты конгресса

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

Это решение поддержали 228 конгрессменов, против выступили 193 человека, включая одного представителя Демократической партии.

Две статьи обвинения, в которых говорится о превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса, должны доставить в верхнюю палату конгресса 15 января.

Команду обвинения в сенате возглавит глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Лидер большинства верхней палаты Митч Макконнелл заявил, что рассмотрение дела могут начать уже в следующий вторник, 21 января.

Процедуру импичмента запустили осенью 2019 года, поводом стал телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они упоминали дело в отношении украинской компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США, политического противника Трампа Джо Байдена.

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Согласно обвинениям, которые сформулировал юридический комитет палаты представителей, Трамп злоупотребил властью когда, как указывают демократы, пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы Киев начал расследование против Байдена. Кроме того, президента обвинили в препятствовании работе конгресса. По мнению законодателей, он нанес ущерб Конституции, лично отказавшись дать показания и запретив это делать сотрудникам администрации.

Чтобы Трампа признали виновным и сместили с должности необходимо две трети голосов в сенате, большинство в котором у республиканцев

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, импичмент
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