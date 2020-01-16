Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу

Команда обвинения из палаты представителей прибыла в сенат, чтобы представить статьи обвинения. Ранее нижняя палата конгресса утвердила передачу дела об импичменте и двух статей обвинения

Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Команду обвинения в сенате возглавляет глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Как уточняет Politico, на этом заседании Шифф и другие конгрессмены официально представят статьи обвинения. Ранее нижняя палата большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте Трампу. В Белом доме говорили, что американский лидер ожидает полного оправдания.

Ранее стало известно, что комитет по разведке получил новые доказательства в деле об импичменте. Шифф заявил, что передаст судебному комитету две флешки, на одной из которых находятся записи звонков, а на другой — сведения, полученные от бизнесмена Льва Парнаса. Они включают, в частности, переписку между личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и Парнасом. На них есть сообщения на русском, свидетельствующие, что бизнесмен поддерживал контакт с бывшими генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко.

Поводом для начала процедуры импичмента стал телефонный разговор между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, где обсуждалось дело в отношении украинской компании Burisma Holdings. В ней работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах в 2020 году.