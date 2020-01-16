«Выбор Путиным господина Мишустина, похоже, отражает его обеспокоенность снижающимся уровнем жизни в России, которое внесло свой вклад в протестные вспышки в течение последнего года.

Господина Мишустина многие считают одним из самых эффективных российских технократов. Он возглавлял ФНС с 2010 года, модернизировав общеизвестно неэффективную и коррумпированную систему сбора налогов. The Financial Times назвала разработанный им компьютеризированный подход к налогообложению в реальном времени налоговиком будущего.

В самом начале своего президентского пути господин Путин построил свою популярность на повышении стандартов жизни, которое совпало с периодом роста нефтяных цен. Но с падением цен и введением западных санкций эти устойчивые улучшения сейчас — дело прошлого. Располагаемые доходы по-прежнему фактически остаются ниже уровня 2013 года.

Господин Путин также использовал свое обращение [послание Федеральному собранию], чтобы сделать множество обещаний об улучшении повседневной жизни россиян, например, бесплатные горячие обеды для младших школьников с первого по четвертый класс.

В отличие от более видных российских экономистов-реформаторов, 53-летний Мишустин не обладает собственной политической базой, что снижает вероятность, что он сможет использовать полномочия своего нового кабинета для подрыва власти господина Путина».

«<…> Сейчас, похоже, Конституция превратилась из полезной опоры в препятствие. Документ запрещает президенту управлять страной более двух сроков подряд, это значит, что Путин должен будет покинуть свой нынешний пост в 2024 году.

Он уже делал это однажды. В 2008 году он поменялся местами с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а спустя четыре года отправил Медведева обратно в правительство и вернулся в Кремль, где с тех пор и находится (россияне до сих пор называют этот шаг «рокировкой», как в шахматах). Хотя у Медведева остались немногочисленные возможности для маневров в течение его единственного президентского срока, не было сомнений, что Путин все еще дергает за ниточки.

Он не сделает этого снова. В 2020 году и Медведев, и Конституция оказались расходным материалом. Медведев (вместе со всем кабмином) объявил об отставке, Путин заменяет его руководителем налоговой службы. Звучит так, будто Медведев не был доволен планами Путина понизить его роль, дав парламенту право назначать премьер-министра».

«Хотели бескровной революции? — написала в Twitter одна из избранных путинских посланников Маргарита Симоньян, возглавляющая RT. — Нате вам».

Революция в среду может быть и бескровной, но у нее есть жертвы. Самая очевидная — премьер-министр Дмитрий Медведев, давний друг и политический двойник президента, который таскал воду для Путина еще с тех пор, как они оба были региональными чиновниками в мэрии Санкт-Петербурга.

После того как Медведев объявил, что он и его правительство уйдет в отставку, Путин милостиво предложил уходящему премьер-министру занять новый пост — заместителя главы кремлевского Совета безопасности, осуществляющего надзор за национальной обороной. Как ни странно это звучит, но это было очевидное понижения для Медведева, который по крайней мере в официальной государственной иерархии был вторым после Путина последние восемь лет».

«Стремительный темп событий в среду — Путин объявил о плане поправок в Конституцию для ослабления следующего президента, а спустя час его премьер-министр и правительство заявили об отставке — показал, что подготовка к транзиту [власти] закладывается за годы до того, как Путин должен будет покинуть Кремль в связи с истечением президентского срока.

Вероятно, что все кончится тем, что он займет место премьер-министра или возглавит наделенный новыми полномочиями Госсовет, говорят аналитики, или окажется в другой роли, изолированной от полномочий его потенциального преемника.

Этим преемником вряд ли станет Михаил Мишустин, налоговый чиновник, которого Путин назвал в качестве своей кандидатуры на пост премьер-министра, и который видится скорее как способный смотритель при правительстве на время, пока Путин излагает свои планы преемственности.

Между тем, потенциальными наследниками называли целую группу доверенных лиц, включая старых коллег, помощников, глав регионов и бывших телохранителей. Путин оставил себе свободу выбора, обозначив Мишустина, и попытался минимизировать конфликты в политической элите, держа свои карты поближе к груди».