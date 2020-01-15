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Володин сообщил детали разговора с Мишустиным накануне его утверждения

По словам спикера Госдумы, на встрече с Мишустиным не обсуждался вопрос о новом составе кабинета министров
Вячеслав Володин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность председателя правительства на заседании Госдумы в четверг, 16 января, представит полномочный представитель президента России в нижней палате парламента Гарри Минх. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

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По его словам, Мишустин присутствовал на сегодняшнем внеочередном заседании Совета Думы, где «подробно ответил» на вопросы парламентариев. Спикер нижней палаты также подчеркнул, что на встрече с Мишустиным в среду не обсуждался вопрос о новом составе кабинета министров, поскольку это является прерогативой председателя правительства. «Если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом — конечно, будем обсуждать. Возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями», — добавил Володин.

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«Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано», — заявил Володин. Также спикер палаты добавил, что утром в четверг Мишустин будет встречаться с думскими фракциями.

Кроме того, Володин заявил, что знает Мишустина с 1999 года, охарактеризовав его как профессионала в области финансов, который «с нуля создал высокотехнологичную ФНС с использованием современных технологий и цифровой экономики». «Профессионал как в области финансов и налогового законодательства, так и как человек, который хорошо знает региональную специфику», — пояснил он.

Спустя три часа после окончания послания Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Свое решение он объяснил необходимостью дать президенту возможность «принимать все необходимые решения», касающиеся в том числе внесения поправок в Конституцию. В ходе послания Путин, в частности, предложил закрепить в основном законе статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать, а не только согласовывать, как сегодня, кандидатуру президента на должность председателя правительства.

Позднее президент подписал указ об отставке и поручил Медведеву временно исполнять свои обязанности до назначения нового состава камбина.

Сегодня же глава государства внес на рассмотрение нижней палаты парламента кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера. Сам Мишустин уже выразил свое согласие. 53-летний Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу с апреля 2010 года. До этого с декабря 2006 года по февраль 2008 года он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а в 2008–2010 годах был президентом компании UFG Capital Partners и управляющим партнером группы компаний UFG Asset Management, занимающейся управлением активами.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, отставка правительства
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