Володин сообщил детали разговора с Мишустиным накануне его утверждения

По словам спикера Госдумы, на встрече с Мишустиным не обсуждался вопрос о новом составе кабинета министров

Вячеслав Володин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность председателя правительства на заседании Госдумы в четверг, 16 января, представит полномочный представитель президента России в нижней палате парламента Гарри Минх. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, Мишустин присутствовал на сегодняшнем внеочередном заседании Совета Думы, где «подробно ответил» на вопросы парламентариев. Спикер нижней палаты также подчеркнул, что на встрече с Мишустиным в среду не обсуждался вопрос о новом составе кабинета министров, поскольку это является прерогативой председателя правительства. «Если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом — конечно, будем обсуждать. Возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями», — добавил Володин.

«Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано», — заявил Володин. Также спикер палаты добавил, что утром в четверг Мишустин будет встречаться с думскими фракциями.