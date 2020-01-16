Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
«Очевидное понижение Медведева»: западные СМИ — об отставке правительства Политика, 13:49 ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра Политика, 13:49 Греф высоко оценил претендента на пост премьера России Мишустина Политика, 13:48 Всенародное голосование по правкам в Конституцию проведут до 1 мая Политика, 13:41 Температура в Москве достигла рекордных значений 1925 года Общество, 13:40 Мишустин о криптовалюте и цифровой экономике: главные цитаты Крипто, 13:23 «Справедливая Россия» поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера Политика, 13:22 Определились соперники российских теннисистов на Australian Open Спорт, 13:21 Вес, аллергия и настроение: как мегаполис влияет на здоровье и счастье Pink, 13:18 Жизненные циклы компании — первое видео из цикла с Ицхаком Адизесом Pro, 13:13  Как болеть и лечиться, когда на это нет времени РБК и Клинический госпиталь на Яузе, 13:13 Аналитики определили самых закредитованных россиян Финансы, 13:12 Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве Политика, 13:06 Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать Мишустина Политика, 12:50
Отставка правительства Медведева ,  
0 

Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева

По словам главы Счетной палаты, новая команда обычно получает мандат на проведение реформ, а достижения Мишустина на посту руководителя ФНС увеличивают надежду на их начало
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Вчера произошедшая смена правительства во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет большего добиться, что лидер, который был предложен, более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства», — сказал Кудрин на сессии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» Гайдаровского форума.

По его словам, новая команда всегда приходит с новыми идеями и получает мандат на проведение реформ. При этом глава Счетной палаты отметил, что, занимая пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), Михаил Мишустин, которого Путин предложил назначить новым главой правительства, сумел решить проблемные вопросы администрирования налогов.

«Они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. Он чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития экономики, что, на мой взгляд, очень важно. Целый ряд такого рода факторов говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало в преддверии целого ряда реформ», — добавил Кудрин.

Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера
Политика

Накануне, 15 января, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева и предложил Госдуме в качестве нового премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Голосование по поводу дачи согласия на его назначение главой правительство пройдет в Госдуме 16 января.

Алексей Кудрин в 2000–2011 годах возглавлял министерство финансов, а в 2007–2011 годах был вице-премьером. С обоих постов он ушел в сентябре 2011 года после конфликта с занимавшим пост президента Дмитрием Медведевым. Последний предложил Кудрину покинуть пост после того, как в ходе визита в США Кудрин пообещал отказаться работать в правительстве России, если Медведев станет премьером в 2012 году. Кудрин объяснял свою позицию разногласиями с главой государства. Министр и президент неоднократно спорили насчет необходимости снижения бюджетных трат на перевооружение армии.

В ответ на прямой вопрос Медведева «Будете писать заявление?» сказал, что должен посоветоваться с занимавшим в тот момент пост премьер-министра России Владимиром Путиным. «Вы знаете, Вы можете посоветоваться с кем угодно, и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам», — сказал Медведев. В тот же день Кудрин был уволен по представлению председателя правительства.

После отставки Кудрин работал главой созданного им Комитета гражданских инициатив. В 2016 году Кудрин стал председателем совета Центра стратегических разработок, отвечающего за разработку программы реформ для главы государства, а в мае 2018 года возглавил Счетную палату.

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Политика

Дмитрий Медведев первый раз был назначен главой правительства России 8 мая 2012 года. До этого он в течение четырех лет (с 7 мая 2008 года) занимал пост президента России, а перед этим был первым вице-премьером (в 2005–2008 годах) и руководителем администрации президента (2003–2005 годы). После переизбрания Путина президентом России в 2018 году правительство Медведева сложило свои полномочия, однако уже 8 мая он вновь был назначен главой кабмина.

Авторы: Анна Гальчева, Евгений Калюков
Теги: Алексей Кудрин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Мишустин сообщил о своих планах на посту премьера
Политика
Медведев объявил об уходе правительства в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter