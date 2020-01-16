Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева

По словам главы Счетной палаты, новая команда обычно получает мандат на проведение реформ, а достижения Мишустина на посту руководителя ФНС увеличивают надежду на их начало

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Вчера произошедшая смена правительства во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет большего добиться, что лидер, который был предложен, более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства», — сказал Кудрин на сессии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» Гайдаровского форума.

По его словам, новая команда всегда приходит с новыми идеями и получает мандат на проведение реформ. При этом глава Счетной палаты отметил, что, занимая пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), Михаил Мишустин, которого Путин предложил назначить новым главой правительства, сумел решить проблемные вопросы администрирования налогов.

«Они перестали быть в первых строчках проблем бизнеса. Он чувствует нерв цифровизации и значение новых технологий для развития экономики, что, на мой взгляд, очень важно. Целый ряд такого рода факторов говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало в преддверии целого ряда реформ», — добавил Кудрин.