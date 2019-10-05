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Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в своем интервью телеканалу РБК в колонии признал, что помогать ему в нынешней ситуации опасно, но «кое-кто пытается послать сигналы»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.

«Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», — сказал Белых, отвечая на вопрос корреспондента телеканала РБК о том, заступился ли за него человек, выдвигавший его в губернаторы (в 2008 году занимавший тогда пост президента России Медведев предложил Законодательному собранию Кировской области назначить Белых главой региона, что и произошло).

Говоря о том, видит ли он связь своей ситуации с делами против экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, Белых отметил, что государство ведет борьбу с коррупцией в виде «каких-то паллиативных шагов».

«Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам в виде показательных процессов, не всегда объективных, вызывающих большие вопросы не только у экспертов, но и у общественности», — пояснил он.

Полную версию интервью Никиты Белых смотрите в понедельник на телеканале РБК.

Экс-губернатор также сказал, что не ждал помощи и от оппозиционера Алексея Навального, который в 2009 году был его советником, а позднее был осужден по «делу «Кировлеса».

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«Понятно, что с точки зрения его оппонентов (а их много, и они обладают гораздо большими информационными ресурсами), это было бы подано однозначно как «вступается за своего подельника», — сказал Белых.

По его словам, он понимает, что помогать ему в нынешней ситуации опасно, и полагает, что многие, кто хотел бы как-то с ним пообщаться или выразить поддержку, «опасаются каких-то последствий для себя».

«Я знаю, что такие люди есть. Через разных людей они пытаются послать сигналы», — сказал Белых.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок. Белых задержали летом 2016 года, обвинив в получении взяток на общую сумму €600 тыс., после чего указом президента России Владимира Путина Белых был снят с должности «в связи с утратой доверия».

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В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб. В апреле этого года защита Белых подала ходатайство об отсрочке выплаты штрафа на пять лет, до 2024 года. Просьба была связана с тем, что у экс-губернатора не было возможности выплатить всю сумму штрафа. Однако суд в Москве отказал Белых в отсрочке.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Никита Белых, Дмитрий Медведев
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