Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в своем интервью телеканалу РБК в колонии признал, что помогать ему в нынешней ситуации опасно, но «кое-кто пытается послать сигналы»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что глава правительства Дмитрий Медведев не пытался ему помочь в этой ситуации.

«Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», — сказал Белых, отвечая на вопрос корреспондента телеканала РБК о том, заступился ли за него человек, выдвигавший его в губернаторы (в 2008 году занимавший тогда пост президента России Медведев предложил Законодательному собранию Кировской области назначить Белых главой региона, что и произошло).

Говоря о том, видит ли он связь своей ситуации с делами против экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, Белых отметил, что государство ведет борьбу с коррупцией в виде «каких-то паллиативных шагов».

«Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам в виде показательных процессов, не всегда объективных, вызывающих большие вопросы не только у экспертов, но и у общественности», — пояснил он.