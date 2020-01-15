Госдума назвала дату рассмотрения кандидатуры нового премьер-министра

Предложенная президентом Владимиром Путиным кандидатура нового премьер-министра будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании 16 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Думы в сети Twitter.

«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения», — сказал заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов (цитата по пресс-службе Госдумы).

В среду, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке, президент ее принял и подписал соответствующий указ. Одновременно глава государства внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра, предложив назначить на этот пост руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Вскоре после этого Мишустин приехал в Госдуму для встречи с членами Совета палаты.

В соответствии со ст. 111 Конституции Госдума должна рассмотреть предложенную президентом кандидатуру премьера в течение недели, в случае получения согласия депутатов президент сможет назначить Мишустина главой правительства.