FT сообщила о показанной главой ФНС «мечте налоговика»

Глава Федеральной налоговой службы показал возможности системы онлайн-касс, которая в статье названа «мечтой налоговика». В частности, он угадал, что журналист издания заказал в отеле или капучино, или эспрессо, или латте

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин продемонстрировал журналисту Financial Times возможности системы, которая собирает данные о покупках россиян в режиме реального времени.

В статье «Роль России в создании налоговика будущего», в частности, пересказан диалог Мишустина и корреспондента про кофе. Глава ФНС спросил у сотрудника FT, где он остановился в Москве. Репортер ответил, что живет в гостинице «Будапешт». После этого Мишустин нашел на интерактивной видеостене названный отель и спросил, заказывал ли журналист кофе. Затем на экране появились чеки за блюда и напитки, которые постояльцы отеля заказывали накануне. «Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого — ваше», — сказал Мишустин.

Корреспондент FT подтвердил эту информацию.

Эту технологию журналист назвал «будущим налогового администрирования». ФНС, написано в статье, находится «в здании советской эпохи», но в этой технологии «нет ничего советского». По мнению главы Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития Паскаля Сан-Амана, чьи слова приводятся в статье, возможность отслеживать информацию «всегда была мечтой налоговика».

«Большинство людей хочет быть чистыми [в уплате налогов. — РБК]. Мы планируем внедриться в национальную экосистему налогоплательщиков и больше их не тревожить», — заявил Мишустин.