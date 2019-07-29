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FT сообщила о показанной главой ФНС «мечте налоговика»
Глава Федеральной налоговой службы показал возможности системы онлайн-касс, которая в статье названа «мечтой налоговика». В частности, он угадал, что журналист издания заказал в отеле или капучино, или эспрессо, или латте
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин продемонстрировал журналисту Financial Times возможности системы, которая собирает данные о покупках россиян в режиме реального времени.

В статье «Роль России в создании налоговика будущего», в частности, пересказан диалог Мишустина и корреспондента про кофе. Глава ФНС спросил у сотрудника FT, где он остановился в Москве. Репортер ответил, что живет в гостинице «Будапешт». После этого Мишустин нашел на интерактивной видеостене названный отель и спросил, заказывал ли журналист кофе. Затем на экране появились чеки за блюда и напитки, которые постояльцы отеля заказывали накануне. «Они продали три капучино, один эспрессо и один латте. Что-то из этого — ваше», — сказал Мишустин.

Корреспондент FT подтвердил эту информацию.

Эту технологию журналист назвал «будущим налогового администрирования». ФНС, написано в статье, находится «в здании советской эпохи», но в этой технологии «нет ничего советского». По мнению главы Центра налоговой политики и администрирования Организации экономического сотрудничества и развития Паскаля Сан-Амана, чьи слова приводятся в статье, возможность отслеживать информацию «всегда была мечтой налоговика».

«Большинство людей хочет быть чистыми [в уплате налогов. — РБК]. Мы планируем внедриться в национальную экосистему налогоплательщиков и больше их не тревожить», — заявил Мишустин.

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Кассовая реформа в России проходит в три этапа. Летом 2017 года онлайн-кассы стали применять организации общей системы налогообложения (ОСНО) и упрощенной системы налогообложения (УСН). Летом прошлого года на новую систему перевели организации торговли и общественного питания, если в их штате были наемные сотрудники. К 1 июля 2019 года на онлайн-кассы перешли все организации торговли и общепита, где нет наемных сотрудников, а также организации, оказывающие услуги населению.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Михаил Мишустин, налоги, онлайн-касса
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