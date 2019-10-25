Лента новостей

Курс доллара на 26 октября USD ЦБ: 64 (+0,14)

Курс евро на 26 октября EUR ЦБ: 71,12 (-0,02)

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц

Прокуратура начала проверку из-за ограничения подачи тепла в Златоусте

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Дерипаска пообещал подарок за потерянного пса Дариуса

Посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за сноса памятника

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Эксперты оценили идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

Минэнерго поспорило с Сечиным о надежности поставок из Саудовской Аравии

Строители показали Крымский мост с подсветкой

Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России

Беседа с Максимом Орешкиным. Текстовая онлайн-трансляция

«Дочка» «Газпрома» заявила об отсутствии последствий от ареста ее акций

Максим Орешкин ответил на вопросы читателей РБК

Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО