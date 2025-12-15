 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Европа предложит создать «многонациональные силы» в рамках гарантий Киеву

Фото: Kay Nietfeld / Reuters
Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Европейские союзники Украины предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения, говорится в совместном заявлении лидеров, участвовавших в переговорах в Берлине, опубликованном правительством Германии.

«Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные заинтересованными странами в рамках Коалиции желающих и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», — приводит заявление Sky News.

Материал дополняется

Теги
Европа Украина США

Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 22:55 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 22:55
В Берлине началась встреча Украины и США при участии ЕС и генсека НАТО Политика, 23:04
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 22:57
WSJ раскрыла детали предложенных США гарантий Украине Политика, 22:56
В Британии призвали «сыновей и дочерей» быть готовыми к нападению России Политика, 22:52
Лавров счел действия ЕС «одной, если не самой главной угрозой» Политика, 22:42
Axios узнал, что США и Украина могут провести новые переговоры в Майами Политика, 22:37
Что такое машинное обучение и как оно меняет букмекерский бизнес Спорт, 22:32
Какие перспективы у российского фондового рынка Отрасли, 22:30
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Личная инвестстратегия на 2026 год: какие активы выбрать Инвестиции, 22:23
Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки Политика, 22:16
Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд Бизнес, 22:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:05