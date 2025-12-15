Европа предложит создать «многонациональные силы» в рамках гарантий Киеву

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Европейские союзники Украины предложили создать «многонациональные силы» для обеспечения потенциального мирного соглашения, говорится в совместном заявлении лидеров, участвовавших в переговорах в Берлине, опубликованном правительством Германии.

«Возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные заинтересованными странами в рамках Коалиции желающих и поддерживаемые США, будут способствовать восстановлению украинских вооруженных сил, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины», — приводит заявление Sky News.

Материал дополняется