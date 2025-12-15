 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рейтинг доверия украинцев к США и НАТО резко упал за год

КМИС: рейтинг доверия украинцев к США и НАТО значительно упал за год
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Рейтинг доверия украинцев к США и НАТО значительно снизился с декабря 2024 года, следует из результатов опроса независимого Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, доверие к США упало почти вдвое за год: в декабре 2025 года Соединенным Штатам доверял лишь 21% опрошенных, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составил 41%. В 2025 году о недоверии к США заявила почти половина украинцев (48%), хотя в 2024 году таких было около четверти (24%).

НАТО в 2025 году доверяют 34% респондентов (в 2024-м — 43%). Не доверяет альянсу 41% опрошенных (в 2024-м — 25%).

При этом уровень доверия к Евросоюзу остался на том же уровне — 49%. О недоверии к европейцам сообщили 23% опрошенных.

Опрос КМИС провели с 26 ноября по 13 декабря 2025 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 547 респондентов старше 18 лет.

При этом рейтинг доверия к украинскому президенту Владимиру Зеленскому вырос — в декабре о доверии к нему заявил 61% опрошенных, тогда как в начале октября ему доверяли 60% украинцев. При этом число не доверяющих президенту снизилось — с 35% опрошенных в октябре до 32% в декабре.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, на фоне коррупционного скандала уровень доверия к президенту мог снизиться на 10%, но восстановился до прежнего уровня после увольнения главы офиса Зеленского Андрея Ермака и возросшего давления со стороны США.

Опрос показал падение рейтинга Зеленского вдвое из-за коррупционного дела
Политика
Владимир Зеленский

Большинство опрошенных (57%) считают, что президентские выборы необходимо провести в стране только после полного окончания конфликта. В сентябре такого мнения придерживались 63% украинцев. Еще четверть респондентов поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня и получения гарантий безопасности (в сентябре — 22%).

В конце ноября The Economist со ссылкой на результаты опросов общественного мнения писал, что доверие украинцев к Зеленскому упало вдвое на фоне коррупционного скандала. Конкретные цифры журнал не привел.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
рейтинг доверия Украина США НАТО Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

