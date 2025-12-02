По соглашению могут одновременно находиться на территории друг друга пять военных кораблей, десять воздушных судов и 3000 тыс. человек личного состава, пояснил первый замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных на территорию друг друга.

Замминистра обороны Анна Цивилева на пленарном заседании заявила, что соглашение разработано «в целях усовершенствования правовой базы для временного пребывания воинских формирований в ходе проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случаев по договоренности». Соглашение устанавливает 14-дневный срок уведомления о входе в порт военных кораблей вместо прежних 30 дней, «упрощает порядок использования воздушных пространств и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами», а также пересечения госграницы военными, пояснила она.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов уточнил, что по соглашению могут одновременно находиться на территории друг друга пять военных кораблей, десять воздушных судов и 3000 тыс. человек личного состава. Оно рассчитано на пять лет с возможностью продления, сказал он. Никонов напомнил о предстоящем визите президента Владимира Путина в Индию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что отношения России и Индии «носят стратегический, всеобъемлющий характер». По его словам, Москва дорожит этими связями. «Понимаем, что сегодня, ратифицируя соглашение, — это еще один шаг по пути взаимности, открытости и развития отношений», — сказал Володин.

«Важно не только принять решение, и закон уже вступит в силу, но еще раз подчеркнуть, насколько нам важны эти отношения и выстраивание партнерства. От этого выигрывают наши государства, народы», — добавил он.

В конце ноября правительство внесло на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки солдат, кораблей и самолетов на территорию друг друга, оно было подписано в феврале в Москве.

Документ определяет порядок направления войск и техники, а также их материально-технического обеспечения. Согласно пояснительной записке, нормы будут применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности сторон.