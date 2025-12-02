 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных

По соглашению могут одновременно находиться на территории друг друга пять военных кораблей, десять воздушных судов и 3000 тыс. человек личного состава, пояснил первый замглавы комитета по международным делам Вячеслав Никонов
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных на территорию друг друга.

Замминистра обороны Анна Цивилева на пленарном заседании заявила, что соглашение разработано «в целях усовершенствования правовой базы для временного пребывания воинских формирований в ходе проведения совместных учений, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и других случаев по договоренности». Соглашение устанавливает 14-дневный срок уведомления о входе в порт военных кораблей вместо прежних 30 дней, «упрощает порядок использования воздушных пространств и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами», а также пересечения госграницы военными, пояснила она.

Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства
Политика
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов уточнил, что по соглашению могут одновременно находиться на территории друг друга пять военных кораблей, десять воздушных судов и 3000 тыс. человек личного состава. Оно рассчитано на пять лет с возможностью продления, сказал он. Никонов напомнил о предстоящем визите президента Владимира Путина в Индию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что отношения России и Индии «носят стратегический, всеобъемлющий характер». По его словам, Москва дорожит этими связями. «Понимаем, что сегодня, ратифицируя соглашение, — это еще один шаг по пути взаимности, открытости и развития отношений», — сказал Володин.

«Важно не только принять решение, и закон уже вступит в силу, но еще раз подчеркнуть, насколько нам важны эти отношения и выстраивание партнерства. От этого выигрывают наши государства, народы», — добавил он.

В конце ноября правительство внесло на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки солдат, кораблей и самолетов на территорию друг друга, оно было подписано в феврале в Москве.

Документ определяет порядок направления войск и техники, а также их материально-технического обеспечения. Согласно пояснительной записке, нормы будут применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности сторон.

