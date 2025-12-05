Делегации России и Индии подписали ряд соглашений
Во время государственного визита президента России Владимира Путина в Индию делегации двух стран подписали ряд документов и соглашений, передает корреспондент РБК.
Среди подписанных документов — два соглашения о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией и временной работе граждан одной страны в другой, соглашение о сотрудничестве в здравоохранении, медицинском образовании и науке, а также соглашение по надзору по правам потребителя.
Кроме того, стороны подписали два меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в судоходстве в полярных водах, протокол между ФТС и индийской таможней, а также соглашение между почтами двух стран.
Путин на итоговой конференции сообщил, что результатом встречи стал «солидный пакет» документов, многие из которых «нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии».
Как сообщил Моди, стороны в том числе согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, которая поможет диверсифицировать и сбалансировать торговлю и инвестиции.
