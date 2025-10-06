В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения

Фото: РИА Новости

Российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан в Индии, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Основной целью учений станет отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, в том числе совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Учения пройдут до 15 октября.

В оборонном министерстве отметили, что во время учений военные отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск.

Акцент будет сделан на увеличение оперативной совместимости подразделений и обмене опытом ведения боевых действий в современных условиях.

Как ранее сообщили в посольстве России в Нью-Дели, совместные сухопутные учения «Индра-2025» пройдут в пустынных условиях западного индийского штата Раджастхан в районе города Биканер. В учениях примут участие около 250 российских военнослужащих.