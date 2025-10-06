 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российско-индийские учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан в Индии, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Основной целью учений станет отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, в том числе совершенствование тактики ведения контртеррористических операций. Учения пройдут до 15 октября.

В Гамбурге прошли крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО
Политика
Фото:РИА Новости

В оборонном министерстве отметили, что во время учений военные отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск.

Акцент будет сделан на увеличение оперативной совместимости подразделений и обмене опытом ведения боевых действий в современных условиях.

Как ранее сообщили в посольстве России в Нью-Дели, совместные сухопутные учения «Индра-2025» пройдут в пустынных условиях западного индийского штата Раджастхан в районе города Биканер. В учениях примут участие около 250 российских военнослужащих.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Индия учения Россия
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Песков заявил о потенциале России в космосе для нужд военной операции Политика, 12:38
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе Политика, 12:36
Кремль ответил на слова Трампа, назвавшего предложение по ДСНВ «хорошим» Политика, 12:35
Сезонная смена шин: когда «переобуваться» и что важно знать о покрышках Авто, 12:32
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Politico предрекла, что попытки вотума недоверия главе ЕК станут рутиной Политика, 12:26
Экс-руководитель Ernst&Young в России возглавил совет директоров «Динамо» Спорт, 12:25
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана Политика, 12:24
Крупный метеорит упал в Индонезии. Видео Общество, 12:23
Судившемуся с IKEA бизнесмену вменяли взятку для отправки на спецоперацию Общество, 12:22
«Золотое Яблоко» выпустит ЦФА на 1 млрд руб. Какие предложили условия Крипто, 12:21
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения Политика, 12:16
Hongqi доработали кроссовер HS3 специально для России. Список обновлений Авто, 12:16