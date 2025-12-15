 Перейти к основному контенту
Политика
0

Кремль осудил теракт в Сиднее

Фото: Hollie Adams / Reuters
Фото: Hollie Adams / Reuters

Москва решительно осуждает теракт на пляже в Сиднее в день праздника Хануки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии. Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука», — сказал Песков.

14 декабря, в первый день Хануки, неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич, где еврейская община города отмечала начало праздника. На пляже тогда находились 2 тыс. человек. Погибли как минимум 16 человек, включая одного стрелка. Второй нападавший ранен и находится в больнице под охраной полиции. По информации полиции, стрелки — 50-летний отец и его 24-летний сын.

По информации ABC, одного из нападавших зовут Нарвид Акрам. В его доме в пригороде Сиднея Бонниригге проходит обыск.

Ханука — иудейский праздник света — отмечается в память о чуде, которое произошло в Иерусалиме. История Хануки связана с еврейским восстанием под предводительством Иуды Маккавея и освобождением Израиля от власти Селевкидов. Праздник отмечают в течение восьми дней.

Бонди-Бич — один из самых известных пляжей Австралии. Он находится на расстоянии 7 км от Центрального делового района Сиднея. С юга и севера пляж ограничен мысами, а его протяженность составляет более 1 км. В 2008 году Бонди-Бич включили в список Национального достояния Австралии.

Материал дополняется

Теги
Дарья Лебедева
Кремль Австралия Сидней

