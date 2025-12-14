«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж

Перестрелку с полицией зафиксировали дроны. News.com.au пишет, что оба стрелка, вероятно, носили патронные пояса. Один из свидетелей убежден, что на них также были бронежилеты. «Они направились к месту мероприятия и открыли огонь. У одного был дробовик, у другого — штурмовая винтовка», — сказал он.