«Настоящая кровавая бойня». Теракт на пляже в Сиднее. Фоторепортаж
В воскресенье неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди-Бич в Сиднее, где еврейская община отмечали первый день Хануки. По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек. Еще 29 человек получили ранения.
Жители Сиднея, которые стали свидетелями стрельбы, рассказали Sky News, что слышали около 50 выстрелов. Член еврейской общины и волонтер Службы экстренной помощи по имени Влад рассказал, что стрельба продолжалась без перерыва в течение пяти минут.
Поначалу свидетели приняли выстрелы за звуки фейерверков, сообщало издание 9news. «Я видел по меньшей мере десять человек на земле и повсюду кровь», — описал произошедшее 30-летний местный житель Гарри Уилсон в разговоре с Sydney Morning Herald.
Раненый во время стрельбы мужчина, две недели назад приехавший в Австралию из Израиля, в разговоре с 9News сравнил происходящее на пляже с нападением боевиков ХАМАС на посетителей музыкального фестиваля Nova 7 октября 2023 года. «Мы не знали, что происходит, откуда ведется стрельба. Это была настоящая кровавая бойня», — описал он случившееся.
По данным полиции, стрельбу устроили двое мужчин. Один из них был застрелен на месте, а другой ранен и находится в критическом состоянии.
Произошедшее на пляже квалифицировано как теракт, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон.
Источники News.com.au в правоохранительных органах считают, что нападение готовилось несколько месяцев. На месте происшествия были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые обезвредили.
Госпитализированы были 29 человек, рассказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Лэньон. Среди них двое полицейских, а также ребенок с травмой руки, 62-летняя женщина с травмами ноги и мужчина с пулевым ранением головы.
На место происшествия были направлены более 40 сотрудников скорой помощи и вертолеты.
Перестрелку с полицией зафиксировали дроны. News.com.au пишет, что оба стрелка, вероятно, носили патронные пояса. Один из свидетелей убежден, что на них также были бронежилеты. «Они направились к месту мероприятия и открыли огонь. У одного был дробовик, у другого — штурмовая винтовка», — сказал он.
Житель Сиднея Илья Генкин разговоре с Радио РБК отметил, что сейчас в крупных городах Австралии существуют достаточно сильные антиизраильские настроения. «И, похоже, это было какое-то антиизраильское, антиеврейское выступление», — добавил он.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал ситуацию «шокирующей и тревожной». Президент Израиля Ицхак Герцог осудил стрельбу на пляже в Сиднее и выразил соболезнования пострадавшим. Нападавших он назвал «мерзкими террористами».
