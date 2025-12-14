Число погибших при теракте в Сиднее во время Хануки возросло до 16
До 16 человек увеличилось количество погибших при массовой стрельбе, устроенной во время празднования Хануки на пляже в Сиднее, сообщила полиция Австралии.
Среди погибших — один из стрелков, 50-летний мужчина. Второй нападавший ранен и находится в критическом состоянии, его доставили в больницу под охраной полиции.
В ведомстве сообщили, что всего госпитализированы 42 человека, включая четырех детей.
ABC News передавал, что среди раненых — двое полицейских.
Двое неизвестных открыли огонь на Бонди-Бич по людям, которые пришли на пляж отметить Хануку. Первые выстрелы прозвучали в 18:40 по местному времени (10:40 мск), стрельба продолжалась около десяти минут. На пляже тогда находились 2 тыс. человек, уточнил президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер.
ABC со ссылкой на источник в полиции пишет, что одного из нападавших зовут Нарвид Акрам. В его доме в пригороде Сиднея Бонниригге проходит обыск.
Стрельбу квалифицировали как теракт. Источники News.com.au в правоохранительных органах считают, что нападение готовилось несколько месяцев.
