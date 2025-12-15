Переживший холокост уроженец Украины погиб при теракте в Сиднее

Среди погибших при массовой стрельбе на пляже Бонди-Бич в Сиднее, произошедшей на праздновании иудейского праздника Хануки, числится переживший холокост Александр Клейтман. Об этом сообщила его жена, передают The Australian и The DailyMail.

По данным организации JewishCare, Клейтман пережил холокост в детстве, а после иммигрировал в Австралию из Украины (год переезда и рождения не приводится). О том, что Александр Клейтман пережил холокост и является уроженцем Украины, говорится в сообщении в Х еврейского религиозного движения «Хабад-Любавич».

«Мы стояли, когда раздалось «бум, бум», и все упали», — рассказала Лариса Клейтман (цитата по The Australian). Женщина продолжила, сказав, что муж находился сзади нее, но решил подойти ближе. «Я думаю, в него выстрелили, потому что он приподнялся, чтобы защитить меня, — пуля попала в затылок», — сообщила женщина (цитата по DailyMail).

Как сообщает JewishCare, оба супруга в детстве пережили холокост. «Воспоминания Алекса особенно мучительны; ужасные условия в Сибири, где они вместе с матерью и младшим братом боролись за выживание», — говорится в отчете организации за 2022-2023 годы.

Супруги Клейтман прожили в браке пять десятилетий, у них двое детей и одиннадцать внуков. Пожилая пара приехала на пляж, чтобы отметить Хануку.

Вечером 14 декабря двое мужчин открыли огонь на Бонди-Бич по людям, которые пришли на пляж отметить Хануку. На пляже тогда находились 2 тыс. человек, уточнил президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер. По последним данным погибли 16 человек, включая одного стрелка.

Второй нападавший был ранен, его доставили в больницу под охраной полиции. По данным полиции, стрелки — 50-летний отец и его 24-летний сын.

Стрельбу квалифицировали как теракт.