До 18 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

Собянин: сбиты еще три дрона, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, атаковавших Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили об ограничении полетов в связи с действием сигнала «Ковер».

В течение ночи Собянин сообщал об уничтожении дронов. Всего с полуночи до 7:00 утра было уничтожено 15 штук. Еще десять было уничтожено в других частях Московского региона.

На фоне атак ночью в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский несколько раз вводили ограничения на полеты. Первый раз — в 23:51 мск 14 декабря, они действовали 45 минут — до 0:36 мск 15 декабря.

Второй раз полеты в хабах ограничили в 2:31. Оба аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов примерно через час — в 3:35.

По данным Минобороны, всего с 23:00 14 декабря по 7:00 15 декабря над территорией России сбили 130 беспилотников самолетного типа. Больше всего — 38 штук — перехватили над Астраханской областью.