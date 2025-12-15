 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

До 18 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

Собянин: сбиты еще три дрона, летевших на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, атаковавших Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили об ограничении полетов в связи с действием сигнала «Ковер». 

Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах за ночь, летевших на Москву
Политика

В течение ночи Собянин сообщал об уничтожении дронов. Всего с полуночи до 7:00 утра было уничтожено 15 штук. Еще десять было уничтожено в других частях Московского региона.

На фоне атак ночью в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский несколько раз вводили ограничения на полеты. Первый раз — в 23:51 мск 14 декабря, они действовали 45 минут — до 0:36 мск 15 декабря.

Второй раз полеты в хабах ограничили в 2:31. Оба аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов примерно через час — в 3:35.

По данным Минобороны, всего с 23:00 14 декабря по 7:00 15 декабря над территорией России сбили 130 беспилотников самолетного типа. Больше всего — 38 штук — перехватили над Астраханской областью.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Сергей Собянин Москва дроны

