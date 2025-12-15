 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах за ночь, летевших на Москву

Минобороны: силы ПВО сбили 15 беспилотников, летевших на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 15 декабря над территорией Московского региона сбили 25 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Из них 15 летели на Москву, уточнили в ведомстве.

В 07:41 мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще три дрона, летевших на Москву. 

Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15
Политика

Всего с 23:00 14 декабря по 07:00 15 декабря над Россией сбили 130 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — 38 — уничтожили над Астраханской областью.

Еще 25 беспилотников перехватили над территорией Брянского региона. По восемь дронов сбили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями.

Шесть беспилотников уничтожили над территорией Тульской области, четыре — над Калмыкией. По три сбили над Курской и Орловской областями и один — над Рязанской. Еще один беспилотник перехватили над акваторией Каспийского моря.

За ночь над регионами России сбили 130 дронов
Политика

О том, что силы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву дронов, в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. В течение ночи 15 декабря он несколько раз сообщал об отражении атак, первый раз — в 00:32.

На фоне атак столичные аэропорты Домодедово и Жуковский несколько раз за ночь вводили ограничения на полеты.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
беспилотники Москва дроны Подмосковье ПВО

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
За ночь над регионами России сбили 130 дронов
Политика
Слюсарь рассказал о массированной атаке дронов на Ростов и область
Политика
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 08:55 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 08:55
Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах Политика, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Воробьев рассказал о переговорах с арабскими фондами об инвестициях
РАДИО
 Бизнес, 09:00
Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР Политика, 08:49
Кассовые разрывы и маркетинговые сборы: в чем вызовы большого ретейлаПодписка на РБК, 08:42
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 08:32
Импортер на упрощенке: как выбрать налоговый режим на 2026 годПодписка на РБК, 08:32
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Вторичные санкции: как перестроиться российскому бизнесуПодписка на РБК, 08:14
Экс-владельцы Raven Russia решили подать «инвестиционный иск» к РоссииПодписка на РБК, 08:10
Минцифры пояснило цель создания консорциума для разработки аналога SAP Технологии и медиа, 08:09
Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми Общество, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
В Шереметьево ограничили полеты из-за плана «Ковер» Общество, 08:00