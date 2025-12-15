Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах за ночь, летевших на Москву

В ночь на 15 декабря над территорией Московского региона сбили 25 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Из них 15 летели на Москву, уточнили в ведомстве.

В 07:41 мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще три дрона, летевших на Москву.

Всего с 23:00 14 декабря по 07:00 15 декабря над Россией сбили 130 беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — 38 — уничтожили над Астраханской областью.

Еще 25 беспилотников перехватили над территорией Брянского региона. По восемь дронов сбили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями.

Шесть беспилотников уничтожили над территорией Тульской области, четыре — над Калмыкией. По три сбили над Курской и Орловской областями и один — над Рязанской. Еще один беспилотник перехватили над акваторией Каспийского моря.

О том, что силы ПВО уничтожили 15 летевших на Москву дронов, в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. В течение ночи 15 декабря он несколько раз сообщал об отражении атак, первый раз — в 00:32.

На фоне атак столичные аэропорты Домодедово и Жуковский несколько раз за ночь вводили ограничения на полеты.