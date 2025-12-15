 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

В Шереметьево ограничили полеты из-за плана «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В периметре воздушного пространства Шереметьево введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер», сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажирам рекомендовали подготовиться к более длительному ожиданию, поскольку возможны корректировки в расписании полетов.

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в телеграм-канале аэропорта.

Пассажиров призвали уточнять информацию о рейсе на онлайн-табло в аэропорту, в мобильном приложении, колл-центе или чат-боте перевозчика.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что ситуациях в пассажирских терминалах остается спокойной.

До 18 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву
Политика

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три дрона, летевших на Москву. Всего ночью и утром 15 декабря сбили 18 беспилотников, летевших на столицу.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Москва Шереметьево ограничение дроны

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 15 сбитых дронах за ночь, летевших на Москву
Политика
До 18 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву
Политика
За ночь над регионами России сбили 130 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 09:05 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 09:05
Reuters рассказал, как отказ Украины от НАТО скажется на переговорах Политика, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Воробьев рассказал о переговорах с арабскими фондами об инвестициях
РАДИО
 Бизнес, 09:00
Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР Политика, 08:49
Кассовые разрывы и маркетинговые сборы: в чем вызовы большого ретейлаПодписка на РБК, 08:42
Кто из россиян выступит на зимних Олимпийских играх 2026 года Спорт, 08:32
Импортер на упрощенке: как выбрать налоговый режим на 2026 годПодписка на РБК, 08:32
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Вторичные санкции: как перестроиться российскому бизнесуПодписка на РБК, 08:14
Экс-владельцы Raven Russia решили подать «инвестиционный иск» к РоссииПодписка на РБК, 08:10
Минцифры пояснило цель создания консорциума для разработки аналога SAP Технологии и медиа, 08:09
Режиссера Роба Райнера с женой нашли мертвыми Общество, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
В Шереметьево ограничили полеты из-за плана «Ковер» Общество, 08:00