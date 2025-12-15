В Шереметьево ограничили полеты из-за плана «Ковер»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В периметре воздушного пространства Шереметьево введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер», сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажирам рекомендовали подготовиться к более длительному ожиданию, поскольку возможны корректировки в расписании полетов.

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в телеграм-канале аэропорта.

Пассажиров призвали уточнять информацию о рейсе на онлайн-табло в аэропорту, в мобильном приложении, колл-центе или чат-боте перевозчика.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что ситуациях в пассажирских терминалах остается спокойной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три дрона, летевших на Москву. Всего ночью и утром 15 декабря сбили 18 беспилотников, летевших на столицу.