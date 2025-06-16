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Политика ,  
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Главой британской внешней разведки MI6 впервые в истории станет женщина

Впервые за всю историю британской внешней разведки MI6 ее главой станет женщина — карьерный офицер с опытом работы в MI5 и MI6 Блэйз Метривели. Она сменит на посту Ричарда Мура этой осенью и станет 18-й по счету главой MI6

В Великобритании на пост главы Секретной разведывательной службы MI6 впервые в истории ведомства назначили женщину. Об этом назначении говорится в пресс-релизе канцелярии главы британского правительства Кира Стармера.

«Блэйз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации и первой женщиной на этой должности», — говорится в сообщении правительства.

Как сообщает британская газета The Guardian, 47-летняя Метривели сейчас возглавляет отдел Q — подразделение MI6, отвечающее за технологии и инновации. В своей карьере она занимала высокие руководящие позиции как в MI6, так и в службе внутренней безопасности MI5. В университете Кембриджа Метривели изучала социальную антропологию, а затем большую часть службы провела в оперативных командировках на Ближнем Востоке и в Европе.

«MI6 играет ключевую роль <...> в обеспечении безопасности британцев и продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с мужественными офицерами и агентами MI6 и нашими международными партнерами», — прокомментировала свое назначение Метривели.

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Ричард Мур

По традиции руководителя MI6 называют просто «С» — сокращенно от английского chief (начальник). Он является единственным сотрудником агентства, чье имя официально известно общественности.

В настоящий момент пост главы MI6 занимает Ричард Мур. Он руководит британской внешней разведкой почти пять лет, начиная с сентября 2020 года. До этого Мур был дипломатом и послом Великобритании в Турции, где установил прочные связи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В мае издание The Times сообщило, что MI6 впервые может возглавить женщина, поскольку руководство ведомство выбирает одну из трех женских кандидатур, и что две из претенденток — офицеры MI6.

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Плугина Ирина
Великобритания разведка MI6 Кир Стармер
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