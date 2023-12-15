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Политика ,  
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В Красном море судно попало под ракетный удар и загорелось

AP: контейнеровоз загорелся после атаки хуситов у берегов Йемена
Контейнеровоз, которым управляет немецкая Hapag Lloyd, загорелся в Красном море после атаки хуситов из Йемена, пишет AP. Выпущенная ими ракета попала в борт судна
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Контейнеровоз Al Jasrah под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, выпущенной из контролируемой хуситами территории Йемена, сообщает AP со ссылкой на представителя Пентагона США, говорившего на условиях анонимности.

Информацию о попадании ракеты в контейнеровоз, из-за чего на палубе судна начался пожар, подтвердили AP в частной разведывательной фирме Ambrey. «Снаряд попал в левый борт судна, и в результате удара один контейнер упал за борт», — сообщили в Ambrey.

Управление морских торговых операций британских вооруженных сил (UKMTO) также подтвердило факт атаки на судно. Там заявили, что сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.

По данным AP, судном Al Jasrah управляет немецкая транспортная компания Hapag Lloyd. Как уточнили агентству в Ambrey, Hapag Lloyd имеет офисы в израильских портах Ашдод, Хайфа и Тель-Авив.

Хуситы с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС предприняли свыше 70 атак против израильской стороны, запуская беспилотники и баллистические ракеты, несмотря на то что между Йеменом и Израилем более 1,5 тыс. км. Почти все снаряды и дроны были сбиты войсками США, Саудовской Аравии, Израиля и Франции.

В последние недели хуситы также участили нападения на коммерческие суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива (соединяет Красное море и Аденский залив), как либо связанные с Израилем. Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 29 км. Через него проходит около 10% всей нефти, продаваемой на море. Ежегодно через пролив проходит товаров на сумму около $1 трлн.

У берегов Йемена захватили болгарское судно
Политика
Фото:Nieuwland Photography / Shutterstock

Хуситы в середине ноября объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия йеменские повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

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19 ноября им удалось захватить грузовое судно Galaxy Leader. В ЦАХАЛ сообщили, что это не израильское судно и что в состав его команды не входили граждане этой страны. Собственник судна — зарегистрированная на острове Мэн (им владеет британская корона) компания Galaxy Maritime.

После этого хуситы пытались захватить танкер Central Park, владелец которого, компания Zodiac Maritime Ltd, входит в компанию Ofer Global, которую возглавляет бизнесмен израильского происхождения Эяль Офер. Тогда американским военным удалось освободить экипаж, а напавших на судно задержать.

Несколько кораблей в последние недели также подверглись обстрелам со стороны Йемена — как военных, так и коммерческих. Среди них — британское торговое судно, датский контейнеровоз, норвежский балкер и три американских коммерческих судна.

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контейнеровоз Красное море Йемен ракеты хуситы

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