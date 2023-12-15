У берегов Йемена захватили болгарское судно

На борту находились 18 человек, связи с ними нет. Вечером 14 декабря йеменские хуситы сообщили об атаке на судно Maersk. В ноябре они пообещали препятствовать движению кораблей в Израиль в ответ на события в секторе Газа

Сухогруз «Руен», принадлежащий компании «Болгарский морской флот» (БМФ) и ходивший под флагом Мальты, захвачен у берегов Йемена, примерно в 380 морских миль (около 700 км) от острова Сокотра в Аравийском море, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Никакой связи с экипажем нет, на борту находится 18 человек, из них 8 граждан Болгарии, остальные из Мьянмы и Анголы, отмечает БНТ. В компании-владельце судна сообщили, что работают с компетентными международными органами.

О том, что принадлежащий Болгарии сухогруз, ходивший под флагом Мальты, захвачен у Сокотры, вечером 14 декабря сообщал Reuters со ссылкой на британскую компанию по морской безопасности Ambrey. По ее данным, за шесть часов до инцидента рыболовецкое судно по флагом Ирана выключило транспондер в районе места, где, по видимому, дрейфовал сухогруз.

Агентство морских торговых операции Великобритании заявило, что получило сообщение о сигнале бедствия с корабля, на борт которого поднялись неизвестные лица.

Йеменские повстанцы-хуситы в середине ноября объявили, что будут атаковать судна в Красном море, которые принадлежат или эксплуатируются Израилем. Они объясняли это ответом на «отвратительное израильско-американскую агрессию в секторе Газа». Хуситы также заявляли, что будут препятствовать движению судов в Израиль, пока тот не прекратит блокаду Газы.

Вечером 14 декабря хуситы сообщили, что с помощью дрона атаковали контейнеровоз датской Maersk Gibraltar. По их словам, беспилотник поразил цель. Судно, утверждали они, направлялось в сторону Израиля и проигнорировало предупреждения. Maersk сообщила, что судно шло из Салалы (Оман) в Джидду (Саудовская аравия) и было атаковано ракетой, экипаж в безопасности, передает Reuters. «Судно не пострадало», — сказал представитель компании. Инцидент произошел в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив.

США с союзниками ведут переговоры для расширения оперативной группы, действующей в Красном море и Аденском заливе из-за участившихся атак йеменских хуситов на коммерческие суда, писал The Washington Post. Несколько военных кораблей и подводную лодку в Красное море уже отправил Израиль.