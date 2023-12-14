Финляндия договорилась с США о размещении вооружений на ее территории

Финляндия договорилась с США о размещении вооружений на ее территории

Финляндия открыла для размещения американского оружия и военных 15 объектов. Соглашение будет подписано 18 декабря. Министр обороны назвал это важным для безопасности страны. Путин говорил, что размещение оружия повлечет ответ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

США договорились с Финляндией о размещении вооружений на ее территории, министр обороны Антти Хяккянен подпишет соглашение в понедельник, 18 декабря, сообщила министр иностранных дел Элина Валтонен, передает Yle.

Сам Хяккянен назвал соглашение очень важным для безопасности и обороны Финляндии. «Гарантия от крупнейшей в мире армии, что они там, чтобы защищать нас. Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа. Никто не смеет оказывать на нас военное давление или дестабилизировать ситуацию», — заявил он.

«Действия России изменили военное сотрудничество между странами Северной Европы и Европы в лучшую сторону. Финляндия находится в самом сердце, и мы очень хорошо защищены», — добавил Хяккянен.

По словам финского министра обороны, договор не исключает размещения и ядерного оружия, однако зафиксировано, что должно соблюдаться законодательство Финляндии. Закон о ядерной энергии запрещает хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии.

Соглашение определяет, каким образом прибывающие сюда солдаты могут действовать в этом районе и заблаговременно пополнять запасы. Стороны будут заранее договариваться о размещении американских военных на территории Финляндии, в документе не обговаривается их точное количество или местонахождение, рассказал Хяккянен. Он отметил, что США обладают высшей юрисдикцией в отношении них, однако в некоторых случаях уголовных преступлений, например, на сексуальной почве, Финляндия может претендовать на первенство юрисдикции. «Какова будет роль американских солдат, это будет обсуждаться с США в будущем», — сообщил глава Минобороны Финляндии.

Финляндия открыла для размещения американского оружия 15 военных объектов:

Ивало, казармы Пограничной охраны Финляндии;

Сиилинъярви, Риссала, авиабаза командования ВВС Карелии;

район гарнизона Ниинисало и полигоны Похьянкангас-Хямеенкангас;

гарнизонный район Расеборг и полигон Синдален;

тренировочная площадка «Роваярви», включая склад «Мис»;

Рованиеми, авиабаза Лапландского воздушного командования и район гарнизона егерской бригады;

Тампере-Пирккала, авиабаза командования ВВС Сатакунта;

Ювяскюля-Тиккакоски, авиабаза Военно-воздушной академии;

Военно-морская база Упинниеми и гарнизон в Киркконумре, включая Руссарё;

гарнизон Векараярви и полигон Пахкаярви;

складские помещения в Паркано, Скиннарвик, Таммела, Тервола и Вейцилуото.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле этого года, подавшая одновременно с ней в прошлом мае заявку Швеция все еще ожидает одобрения со стороны Венгрии и Турции. Президент России Владимир Путин в прошлом году говорил, что непосредственной угрозы от вступления этих двух стран в блок нет, но расширение военной инфраструктуры на этих территориях «вызовет ответную реакцию».

Российский министр обороны Сергей Шойгу назвал это серьезным дестабилизирующим фактором и выражал опасения, что на финской территории появятся дополнительные воинские контингенты и ударные вооружения НАТО, «способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России». В октябре он заявил, что Россия укрепляет западные рубежи.