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WSJ узнала о поручении Си Цзиньпиня укреплять отношения с Москвой

WSJ: Си Цзиньпин «за кулисами» поручил укреплять экономические отношения с Россией
WSJ пишет, что Си Цзиньпин недавно поручил наладить более тесные экономические отношения с Россией. Его план, по данным газеты, предусматривает увеличение импорта российских энергоресурсов и сельхозпродукции
Фото: Артем Иванов / ТАСС
Фото: Артем Иванов / ТАСС

Лидер Китая Си Цзиньпин, несмотря на попытки в публичном поле «отдалиться» от России, поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Москвой. Об этом со ссылкой на «политических советников Пекина» сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой <...> Однако за кулисами дипломатических выступлений Си углубляет свою долгосрочную ставку на Россию», — пишет газета.

По данным источников WSJ, в план по расширению экономических связей КНР и России входит увеличение импорта российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции. Помимо этого, Пекин намерен расширить энергетическое сотрудничество с Москвой в Арктике, а также увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру, в частности в железные дороги и порты.

После начала российской спецоперации на Украине Китай не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. В то же время Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.

Более того, на саммите G20 в ноябре китайский лидер указал на опасность идеологического размежевания и блокового противостояние, которые, по его словам, только подрывают мировой прогресс

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке личной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпиня.

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WSJ узнала о поручении Си Цзиньпиня укреплять отношения с Москвой
WSJ узнала о поручении Си Цзиньпиня укреплять отношения с Москвой

 

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