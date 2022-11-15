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Си Цзиньпин на G20 призвал отказаться от идеологического размежевания

Си Цзиньпин призвал отказаться от идеологического размежевания и блокового противостояния
Лидер КНР отметил, что идеологическое размежевание и блоковое противостояние только подрывают мировой прогресс, а государствам «Двадцатки» необходимо помогать более бедным странам
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Странам необходимо избавиться от политики односторонних санкций и не использовать энергетику в качестве оружия. Об этом, выступая на саммите G20, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, идеологическое размежевание и блоковое противостояние только подрывают мировой прогресс. Он призвал к отмене односторонних санкций и снятию ограничений на научно-техническое сотрудничество.

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Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что странам «Двадцатки» необходимо помогать более бедным государствам в решении проблем с продовольствием и энергетикой.

«Продовольственная и энергетическая безопасность — самые актуальные вызовы в области глобального развития. Основной причиной нынешнего кризиса служат не проблемы в области производства и спроса, а проблемы с цепочками поставок и нарушением международного сотрудничества», — подчеркнул глава КНР (цитата по ТАСС).

Cаммит G20 проходит на Бали 15–16 ноября. Перед открытием президент США Джо Байден и Си Цзиньпин провели очные переговоры. Это стала их первая встреча с того момента, как Байден занял кресло в Белом доме.

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По итогам трехчасовых переговоров Байден провел пресс-брифинг, а МИД КНР выпустил заявление, что «встреча носила обстоятельный, откровенный и конструктивный характер». Как сказал американский президент, у них с главой КНР был «открытый и откровенный разговор относительно наших намерений и наших приоритетов». В свою очередь, Си Цзиньпин, чье заявление распространил МИД КНР, сказал Байдену, что «Китай никогда не стремился изменить международный порядок, не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов США или вытеснять их».

Агентство AFP перед переговорами лидеров сообщало, что президент США был намерен установить «систему сдержек и противовесов» между странами, чтобы избежать возможного конфликта.

В период президентства Дональда Трампа Вашингтон взял курс на сдерживание Пекина как в экономическом, так и в политическом плане. Глава США стал инициатором «торговых войн», призывал к контролю над ракетным арсеналом Пекина, а также обвинил Китай в лабораторном происхождении коронавируса.

С приходом Байдена курс США в отношении Китая не изменился: по инициативе 46-го президента был создан военный альянс с Великобританией и Австралией — AUKUS; Пекин счел это элементом сдерживания в Южно-Китайском море. Кроме того, при Байдене обострился вопрос независимости частично признанного Тайваня, который Пекин считает частью своей территории. США официально не признают независимость Тайваня и придерживаются политики «одного Китая», однако Байден не раз говорил о готовности защищать остров военными средствами от попыток КНР вернуть его силой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Си Цзиньпин НАТО AUKUS G20
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