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Песков сообщил о подготовке переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин общаются постоянно, о дате новых контактов Кремль сообщит
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин общаются постоянно, о продолжении контактов Кремль сообщит, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и где они состоятся, мы своевременно проинформируем», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о планах провести встречу двух лидеров до конца года.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что Путин и Си Цзиньпин до Нового года проведут переговоры и подведут итоги года. Другой собеседник издания отметил, что встреча, вероятно, пройдет в режиме видеоконференции. Песков в ответ на вопрос, известны ли дата и повестка встречи, ответил изданию утвердительно.

В последний раз Путин и Си Цзиньпин встречались лично в Самарканде на саммите Шанханской организации сотрудничества (ШОС). Они провели двусторонние переговоры и встречу при участии президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Тогда Путин заявил, что в Москве высоко ценят сбалансированную позицию Пекина в связи с конфликтом на Украине, а также понимают озабоченности китайской стороны на этот счет. Президент России осудил «провокации США и их сателлитов» в Тайваньском проливе. Си Цзиньпин в свою очередь сообщил о готовности властей Китая вместе с российскими коллегами «показать пример ответственной мировой державы».

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