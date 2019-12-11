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Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Ограничительные меры предлагается ввести за операцию в Сирии и покупку российских С-400. Сенаторы предложили Госдепу оценить роль Турции в НАТО, в том числе способность Анкары соблюдать все пункты Североатлантического договора
Реджеп Эрдоган (Фото: AP)

Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который обязывает ввести санкции против Турции. Документ опубликован на сайте конгресса.

Как написал в Twitter член комитета Роберт Менендес, сенатор-демократ от Нью-Джерси, «законопроект разъясняет Турции, что ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо, а покупка систем С-400 недопустима».

Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.

Документ также подразумевает ограничение продажи американского оружия Турции и обязывает ввести санкции против высших должностных лиц страны — министра обороны, начальника Генштаба и министра финансов. Санкции предлагается ввести и в отношении иностранных граждан, поставляющих турецкой армии оружие, которое может быть использовано в операциях в Сирии.

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Ограничительные меры предлагается ввести и против крупного турецкого банка Halkbank и других финансовых организаций, которые, по мнению Вашингтона, сознательно содействуют сделкам, связанным с военной операцией в Сирии.

Конгрессмены хотят потребовать у Госдепа США отчет об участии Турции в НАТО. В частности — оценку исторического вклада страны в Североатлантический альянс с момента вступления в 1952 году и роли Анкары в будущем, в том числе способности выполнить все 14 статей Североатлантического договора. Законопроект должен рассмотреть сенат.

Ранее 11 декабря глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара в ответ на санкции Вашингтона может поднять вопрос о закрытии для американских военных авиабазы Инджирлик. База, построенная после Второй мировой войны, использовалась США в годы войны в Персидском заливе в 1991 году, а также во время конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии.

Турция объявила о начале операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Военные действия, по утверждению Анкары, были направлены против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) и Рабочей партии Курдистана, которые Турция считает террористическими. Анкару раскритиковали страны Европы и США, Вашингтон впоследствии ввел санкции против турецких чиновников. Позднее США и Турция достигли договоренности о приостановлении операции на 120 часов в обмен на снятие санкций. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому Анкара обязалась прекратить наступление и предоставить курдским отрядам время на то, чтобы отойти из «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Турция, Сирия, санкции, сенат США
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