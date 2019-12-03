Трамп назвал виновника закупки Турцией российских С-400

По словам президента США, его предшественник Обама обещал продать Анкаре ракеты Patriot, однако не сделал этого, из-за чего Турция приняла решение купить российские системы

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он подтолкнул турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к Москве, из-за чего Анкара закупила российские ЗРК С-400, передает Washington Examiner.

«Администрация Обамы говорила: «Вы не получите Patriot, мы их вам не продадим», — заявил Трамп. По его словам, Турция несколько раз получила такой ответ, после чего «вышла и купила российские ракеты».

При этом американский лидер отметил, что Турция является важным союзником США, особенно в борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), а также страной, с которой США поддерживают хорошие отношения.

Ранее Трамп заявлял, что не может обвинить Турцию в покупке российского ЗРК, поскольку «многие проблемы были созданы администрацией Обамы». В соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года, Турция может столкнуться с экономическими санкциями за покупку ракетной системы российского производства. Стремясь удержать Турцию от покупки у Москвы С-400, Госдепартамент США предлагал в 2013 и 2017 годах продать Анкаре ракетную систему Raytheon’s Patriot. В августе 2019 года администрация Трампа официально отказалась от сделанного Турции предложения о приобретении зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Контракт на покупку полка С-400 был заключен Россией и Турцией в 2017 году на сумму $2,5 млрд. По предварительному соглашению, предполагалось, что Россия частично локализует производство комплексов в Турции. В середине июля начались первые поставки компонентов ЗРК в Анкару. На фоне сделки Вашингтон приостановил участие Анкары в программе по строительству и закупке истребителей пятого поколения F-35.