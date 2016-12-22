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В Житомирской области Украины разбился Су-27
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В Житомирской области Украины разбился Су-27
Политика, 17:22
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В Житомирской области Украины разбился Су-27
При крушении истребителя, заходившего на посадку, погиб пилот. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются
Истребитель Су-27 ВВС Украины (Фото: Сергей Долженко / ТАСС)

В Житомирской области во время выполнения плановых полетов разбился истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины, погиб пилот. Об этом сообщается на странице генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Инцидент произошел около 14:00 мск, самолет разбился при заходе на посадку, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В октябре текущего года во время учений «Чистое небо — 2018» истребитель Су-27Б ВВС Украины разбился возле города Бердичева в Житомирской области, погибли два пилота — украинец Иван Петренко и американец, имя которого не называлось. По словам очевидцев, истребитель после взлета стал терять высоту, пилоты увели самолет от жилых зданий.

Эксперт по авиации Руслан Пухов в беседе с РБК рассказал, что разбившийся Су-27 не ремонтировался в течение многих лет. Самолет построили в 1991 году, в 2009 году его поместили на хранение в 831-ю бригаду тактической авиации в Миргороде «из-за истечения ресурса». По словам Пухова, в 2014 году истребитель вновь ввели в строй 831-й бригады, тогда его перекрасили в новый украинский камуфляж.

Опубликовано видео последнего взлета разбившегося на Украине Су-27
Общество

Истребитель Су-27 начал эксплуатироваться в 1985 году, за это время было выпущено более 800 самолетов. Длина истребителя — 18,5 м, размах крыла — 12,7 м, максимальная скорость — 2500 км/ч, экипаж — от одного до двух пилотов в зависимости от модификации. На вооружении Су-27 стоят ракеты «воздух — воздух», «воздух — земля» и авиабомбы.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Су-27 , Житомир , ВВС Украины , авиакрушение
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